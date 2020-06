Elisan 5G-verkko toimii nyt Iisalmessa

on avannut 5G-verkon, joka on jo 25. paikkakunta, jonne Elisa laajentaa 5G-verkkoaan. Elisan mukaan verkon alueella asuu yli 850 000 suomalaista.Iisalmessa verkko sijaitsee keskustassa, jossa se kattaa muun muassa Iisalmen sairaalan alueen. Lisäksi verkko yltää Kankaan, Parkatin, Makkaralahden, Linjamaan, Pitkälahden, Lintukylän ja Kirkonsalmen alueille."Se, miten 5G:tä voidaan hyödyntää terveydenhuollossa, liikenteessä tai vaikka oppilaitoksissa on kiinnostava kysymys, jota voimme nyt Iisalmessakin lähteä tutkimaan. On tärkeä saada teknologia hyödyttämään ihmisiä ja kaupunkilaisten tarpeita", Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen sanoo."Olemme laajentaneet verkkoa nopeasti, koska haluamme, että mahdollisimman moni suomalainen kuluttaja ja myös yritys saa 5G:n hyödyt käyttöönsä. 5G:n nopeus, suuri kapasiteetti ja lyhyt viive tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia niin koteihin kuin työpaikoille", Elisan Itä-Suomen aluejohtaja Ari Punkkinen kertoo.Elisan 5G-verkko on käytettävissä tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa , Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa , Kuopiossa, Porissa , Kouvolassa, Joensuussa Raumalla , Tuusulassa, Keravalla, Kangasalalla, Iisalmessa, Raisiossa Kuusamossa ja Siuntiossa.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä