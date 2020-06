DNA:n 5G-verkko toimii nyt Kuopiossa

on lisännyt vauhtia 5G-verkon laajentamiseen, sillä hiljattain verkko avautui Jyväskylään, Ouluun, Raaheen ja Raumalle. Nyt vuoronsa saa, joka on 18. paikkakunta, jonne DNA:n 5G-verkko saapui.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä saatavilla Kuopion keskustan lisäksi Savilahdessa, Technopoliksen alueella, Multimäessä, Kuopionlahdella, Vahtivuorella ja Väinölänniemellä."DNA:n 5G-verkon rakentaminen on edennyt Kuopiossa suunnitelmien mukaan. Laajennamme Kuopion 5G-verkkoa vielä lähikuukausina", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä tarjolla Kuopiossa, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Sipoossa, Hyvinkäällä, Turussa, Ruskolla, Raisiossa, Liedossa, Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Raumalla, Porissa Tulevien viikkojen ja kuukausien aikana DNA:n 5G-verkon pitäisi saapua muun muassa Lahteen, Pirkkalaan, Heinolaan, Hämeenlinnaan, Vaasaan, Seinäjoelle ja Lempäälään.DNA:n kuuluvuuskartan näet tästä