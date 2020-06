DNA:n 5G-verkko toimii nyt Lahdessa

on avannut 5G-verkon Lahteen, joka on jo 19. paikkakunta, jonne verkko saapui. Lisäksi DNA:n suunnitelmissa on avata verkko useille paikkakunnille lähiaikoina.Tällä hetkellä DNA:n 5G-palvelut ovat saatavilla Lahden ydinkeskustassa. Lähikuukausina Lahden 5G-verkkoa laajennetaan myös uusille alueille Lehtisenmäkeen, Suppalaan, Villähteeseen, Kureniittyyn, Kyynärään, Taavilaan ja Tiiranmäkeen."5G-verkon rakentaminen Lahdessa on sujunut suunnitelmien mukaan ja lisää jo ennestään kattavia matkaviestinpalveluitamme Lahden seudulla. Samalla vahvistamme 4G-verkkoamme ja valmistelemme sitä tulevaisuuden tarpeisiin. Vaikka poikkeustilanne kasvatti matkaviestinverkkojemme liikennettä, on verkkomme palvelunlaatu pysynyt hyvällä tasolla. Tulevaisuudessa jatkuva 5G-päivitys parantaa tilannetta edelleen", DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari kertoo.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä tarjolla Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Sipoossa, Hyvinkäällä, Turussa, Ruskolla, Raisiossa, Liedossa, Tampereella, Nokialla, Ylöjärvellä, Raumalla, Porissa, Oulussa, Raahessa, Jyväskylässä Kuopiossa ja Lahdessa.Tulevien viikkojen aikana DNA:n verkon pitäisi laajentua Pirkkalaan, Heinolaan, Hämeenlinnaan, Vaasaan, Seinäjoelle ja Lempäälään.Lisätietoa DNA:n 5G-verkosta saa tästä