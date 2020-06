Huhu: Tulevan Galaxy Noten näyttö pettää monen odotukset

Wide frame + flat screen + FHD resolution + 60Hz refresh rate.

It's a desperate specification.😑 -- Ice universe (@UniverseIce) June 17, 2020

Galaxy Note on ollut vuosikausia tehokäyttäjien suosikki Android-puolella. Toki vuodet ovat tuoneet myös huimasti kovia vastuksia erityisesti Kiinasta, mutta edelleen ominaisuuksien ja laadukkaan näytön haluavat suuntaavat usein syksyllä katseet uusiin Note-tulokkaisiin.Tänäkin vuonna Samsung tietysti valmistelee uusien Galaxy Note -laitteiden julkaisua, ja huhuja on alkanut rantautua tasaista tahtia vuoden yhdestä odotetuimmasta Android-laitesarjasta.Tietojen mukaan Samsung on tuomassa ainakin kaksi, kenties kolme versiota Galaxy Note20:stä. Osasta näistä löytyy parhaimmillaan periskooppikamera , joka tuli tunnetuksi Galaxy S20 Ultrasta.Teknisesti siis voisi kuvitella, että tälläkin kertaa kaikki on vähintäänkin kohdallaan Galaxy Note20 -sarjan speksien suhteen. Valitettavasti uusi huhu kertoo, ettei uutuuksien näytöt välttämättä tyydytä kaikkia.Vuotaja Ice Universen mukaan Galaxy Note20 saa näytökseen Full HD -resoluutiolla ja vain 60 hertsin virkistystaajuudella toimivan näytön. Koko on varmasti valtaisa, kuten olettaa sopii, mutta markkinoiden speksikuninkaasta löytyvä Full HD -paneeli ja erityisesti hidas virkistystaajuus varmasti syö ostajia.On kuitenkin huomiotava, että kyseessä on todennäköisesti ainoastaan malliston edullisin laite ja arvokkaammissa nähdään vähintäänkin 90 hertsin, todennäköisesti 120 hertsin näyttö.Twiitin mukaan näyttö ei myöskään kaareudu reunoille, joka todennäköisesti jakaa mielipiteitä. Toisille käyttökokemus tasaisella pinnalla on parempi, mutta ulkonäköseikkana kaarevia näyttöjä ei voi tietysti sivuuttaa.Tämän perusteella ainakaan perusmalli ei ole kovinkaan suuri askel edeltäjästä (kuvassa).Galaxy Note20 -sarjan puhelimet esitellään todennäköisesti virtuaalisessa tapahtumassa elokuussa.