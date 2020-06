Nokian ensimmäinen 5G-puhelin saapumassa myyntiin, paljastui Amazonista

Nokia-älypuhelimista vastaava HMD Global esitteli jo maaliskuussa brändin ensimmäistä 5G-puhelinta . Älypuhelin kantaa nimeä Nokia 8.3 5G ja sen myyntiin saapuminen on ollut hämärän peitossa.Nyt ilmeisesti myynti on alkamassa, mikäli Amazon.de:n listauksessa ei ole tehty erhettä. Voi olla toki, että Amazon on hieman etuajassa ja myynti alkaa vasta jossain vaiheessa ensi kuuta, sillä ostaminen ei vielä onnistu eikä sivustolla mainita myyntipäivästä mitään.Julkistuksen yhteydessä HMD Global puhui kesän aikana tapahtuvasta julkaisusta.Teknisesti laitteesta tiedämmekin jo liki kaiken tarvittavan. Nokia 8.3 5G on varustettu 6,81 tuuman Full HD+ -näytöllä, keskisarjan Snapdragon 765G -järjestelmäpiirillä, kuudella tai kahdeksalla gigatavulla RAM-muistia, 64 tai 128 gigatavulla tallennustilaa sekä neljällä takakameralla.Lisää laitteen tekniikasta löytyy aiemmasta jutustamme Laitteen hinta on alkaa 599 eurosta, ja kalliimman 8/128Gt-version saa 649 eurolla.