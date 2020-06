Ranskalaismyyjät paljastivat uuden Pixel-puhelimen myyntipäivän ja hinnan?

Googlen seuraavaa Pixel-puhelinta on huhuttu jo kuukausitolkulla, ja jopa vuodettu videolla , mutta vieläkään hakujätti ei ole saanut aikaiseksi esitellä keskihintaista uutukaista.Pixel 4a -puhelimen huhutaan olevan esiteltävänä ensi kuun puolenvälin tienoilla, mutta virallista tietoa Google ei ole kertonut. Nyt ranskalaismyyjät on paljastaneet tietoja, jotka voivat kertoa missä vaiheessa laitteen näemmä kaupan hyllyillä ja vieläpä paljonko se maksaa. Android Centralin paljastamien tietojen mukaan hinta olisi jottain 450-550 euron tuntumassa, sillä eStock.fr kertoo hinnaksi 441,65 euroa ja puolestaan Ordimedia.fr :n listauksessa hinta on 509,56 euroa, ennen veroja.Julkaisupäiväksi annetaan toisella sivustolla heinäkuun 7. päivä ja toisella arvioidaan lähetykset 8-12 päivän päähän, joka riippuen toimitusajasta voi osua samalle päivälle.Toki vuodot kannattaa ottaa vielä varauksella, sillä vahvistusta julkaisulle tai hinnalle nämä eivät valitettavasti tarjoa. Sen sijaan, vaikuttaa selvältä, että Google valmistautuu vihdoin odotetun laitteen julkaisuun.Nähtäväksi jää miten se suoriutuu muita keskihintaisia ja Snapdragon 765G -piirillä varustettuja laitteita vastaan, joista tulossa on mm. OnePlus Z