Samsungin Galaxy A -sarjan Galaxy A21s ja Galaxy A51 5G ovat nyt saatavilla kaupoissa kautta maan

Galaxy A21s ja Galaxy A51 5G hinnat

Samsungin kaksi Galaxy A -sarjan uuttuutta ovat nyt myynnissä Suomessa kautta maan.tarjoaa 229 euron hinnalla muun muassa 20:9 -kuvasuhteen 6,5 tuuman HD+ -näytön sekä 48 megapikselin pääkameran.on puolestaan Samsungin edullisemman hintaluokan 5G-puhelin."Pääpyrkimyksemme Galaxy A -laitesarjalla on aina ollut tuoda viimeisimpiä teknologisia edistysaskeleita suuremman yleisön saataville yhdistämällä tinkimätön suunnittelu edullisempaan hintapisteeseen. Galaxy A21s tuo A-sarjaan uudenlaista muotoilua, ja Galaxy A51 5G on luonteva seuraava askel 5G:n tuomiseksi uusien kuluttajaryhmien ulottuville. Vahvistamme päättäväisin askelin Galaxy A -laitesarjaamme, jotta voimme tarjota parasta mobiilikokemusta ostajan budjetista riippumatta. Tämä lähestymistapa on selvästi ollut kuluttajien mieleen, sillä Strategy Analyticsin tuoreen tutkimuksen mukaan Galaxy A51 oli maailman myydyin Android-puhelin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja se on noussut jo Suomessakin myydyimpien puhelinten kärkikahinoihin", sanoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom. Galaxy A21s on varustettu 20:9 -kuvasuhteen 6,5 tuuman HD+ -resoluution (720x1600) Infinity-O-näytöllä. Infinity-O viittaa näytön reikään, jossa sijaitsee 13 megapikselin kamera (F2.2). Taakse on puolestaan laitettu neljä kameraa. Pääkameran virkaa hoitaa 48 megapikselin kamera F2.0-aukolla. Tämän vierellä ovat 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2), 2 megapikselin syvyyskamera sekä 2 megapikselin makrokamera. Kameroiden lisäksi takaa löytyy sormenjälkilukija.Puhelimessa on myös iso 5000 mAh akku, joka tukee 15 watin latausta. Lisäksi laitteessa on 3 gigatavua keskusmuistia sekä 32 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Laitteessa on myös muistikorttipaikka, jolla tallennustilan laajentaminen on mahdollista 512 gigatavuun asti.Galaxy A51 5G:ssä on 6,5 tuuman Super AMOLED Infinity-O -näyttö, 4500 milliampeeritunnin akku sekä neljä takakameraa (48 MP pääkamera, 12 MP ultalaajakulmakamera, 5 MP makrokamera ja 5 MP syvyyskamera). Keskusmuistia on 6 gigatavua ja tallennustilaa on 128 gigatavun verran ja sitä saa lisättyä muistikortilla.Samsung Galaxy A21s:n värivaihtoehdot ovat musta, valkoinen ja sininen. Laitteen suositushinta on 229 euroa Samsung Galaxy A51 5G on nyt saatavilla väreinä Prism Cube Black, Prism Cube White ja Prism Cube Pinkmustana, ja sen suositushinta on 479 euroa Näiden laitteiden lisäksi Samsungilta löytyy muun muassa Galaxy A41 ja Galaxy A71 -puhelimet.