Asus esittelee uuden huippuvarustellun pelipuhelimen: 144 Hz pelinäyttö ja 16 Gt muistia

Pelipuhelimet ovat tasaisen tappavaa tahtia nostaneet suosiota sitten ensimmäisen Razer Phonen julkaisun . Nykyisin pelipuhelimia on Razerin lisäksi mm. Asuksen ja Xiaomin valmistamana ja niiden ominaisuuksia on ammennettu myös muihin huippupuhelimiin.Näistä parhaiten varusteltu oli viime vuonna todennäköisesti Asus ROG Phone II , jossa spekseihin kuului parhaimmillaan jopa teratavu tallennustilaa ja 12 gigatavua RAM-muistia Nyt taiwanilaisyhtiö on vahvistanut , että sen tuleva ROG Phone III on saapumassa pian.Julkaisu tapahtuu Game Changer -tapahtumassa 22. heinäkuuta, eli noin kolmen viikon kuluttua. Speksien osalta laitteesta voidaan odottaa mm. jopa 16 gigatavun RAM-muistia sekä ensimmäistä kertaa markkinoilla Snapdragon 865+ -piiriä. Lisäksi mukana on kolmoiskamera, jonka pääkamerassa megapikseleitä on 64. Huhujen mukaan laitteen ulkoasu ei ole juuri muuttunut, ja siinä on käytössä edelleen 6,59 tuuman ja FHD+-resoluution näyttö, mutta tarjoaa nyt jopa 144 hertsin virkistystaajuuden.Edeltäjiensä tavoin ROG Phone III saanee myös läjän lisälaitteita, joilla pelaaja saa laitteesta kaiken irti.