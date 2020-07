Samsung tuo BTS-teemaisen Galaxy S20+ 5G -puhelimen ja Galaxy Buds+ -kuulokkeet myyntiin Suomessa

tuo rajallisen eränteemalla varustettuja Galaxy S20+ 5G -puhelimia sekä Galaxy Buds+ -kuulokkeita myyntiin Pohjoismaissa.Galaxy S20+ 5G ja Galaxy Buds+ BTS Edition tulevat myyntiin Pohjoismaissa Samsungin nettisivuilla 9. heinäkuuta 2020. BTS Edition -pakettiin kuuluu Galaxy S20+ 5G -puhelin, Galaxy Buds+ -kuulokkeet sekä langaton laturi, ja sen vähittäismyyntihinta on 1249 euroa. Jos tällaisen erikoispaketin haluaa, kannattaa olla nopea, sillä kaikkiaan Pohjoismaiden markkinoille tulee vain 100 kappaleen erikoiserä. Galaxy S20+ ja Galaxy Buds+ -kuulokkeet ovat BTS:lle ominaiseen tapaan väriltään liloja sekä koristeltu yhtyeen logolla ja tähtikuviolla. Lisäksi puhelimessa on BTS-yhtyeen innoittama teema sekä ja Weverse-yhteisöalusta esiasennettuna. Myyntipakkauksessa tulee mukana lisäksi tarroja, joiden avulla puhelimen voi muuntaa oman tyylinsä mukaiseksi. Mukana on myös ainutlaatuisia idolikuvia bändin jäsenistä."Aluksi emme olleet aikeissa julkaista BTS Editionia Pohjoismaiden markkinoilla. Olemme kuitenkin noteeranneet, että BTS:llä on paljon faneja myös Pohjoismaissa ja Suomessa, ja että kysyntää tälle tuotteelle löytyy. On hienoa, että saimme myyntikappaleita myös kotimarkkinoille. Kannattaa kuitenkin olla nopea, jos haluaa varmistaa tuotteen itselleen", kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.Tältä näyttävät Galaxy S20+ 5G ja Galaxy Buds+ BTS Edition tuotteet: