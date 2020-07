149 euron Honor 9A saapuu myyntiin Suomessa 15. heinäkuuta - Honor Band 5 aktiivisuusranneke kaupan päälle

on ilmoittanut tuovansa edullisen-puhelimen myyntiin Suomessa 15. heinäkuuta. 149 euron puhelimen kaupan päälle saa myös Honor Band 5 -aktiivisuusrannekkeen Honor 9A tarjoaa 6,3 tuuman IPS LCD -näytön, joka toimii HD+ -resoluutiolla (1600 x 720). Näytön lovesta löytyy 8 megapikselin etukamera. Taakse on puolestaan laitettu 13 megapikselin pääkamera, 5 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin syvyyskamera.Virtaa antaa iso 5000 mAh akku, joka tukee 10 watin latausta. Laitteen sisällä on myös 3 gigatavua käyttömuistia ja 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Puhelin tarjoaa myös NFC-yhteyden, Bluetooth 5, 3.5 mm:n kuulokeliitännän ja sormenjälkilukijan.Käyttöjärjestelmä perustuu Android 10 -ohjelmistoon, mutta siitä ei löydy Googlen palveluita. Sovellukset siis ladataan esimerkiksi Huawei P40 Pron tapaan Huawein AppGallery -sovelluskaupasta Honor 9A -puhelimen myynti alkaa Suomessa 15. heinäkuuta. Puhelimen hinta on 149 euroa. 15.7 - 14.8 välisenä aikana ostaneet saavat kaupan päälle noin 40 euron arvoisen Honor Band 5 -aktiivisuusrannekkeen.Lisätietoa puhelimesta saa tästä