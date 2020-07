Googlelta lipsahti: Tältä näyttää pian saapuva Google Pixel 4a

Olemme odottaneet tulevan sukupolven edullista Pixel-puhelinta kuin kuuta nousevaa jo alkuvuodesta. Suositun Pixel 3a:n seuraaja vuoti videolla jo maaliskuussa , jonka jälkeen julkistuksen odotettiin olevan aivan nurkan takana.Google on kuitenkin pitänyt uuden Pixelin visusti omissa käsissä. Täysin piilossa ne eivät kuitenkaan ole pysyneet, sillä mm. myyntipakkaus vuosi huhtikuussa Nyt on tapahtunut uusi vuoto, kun laitteen kuva paljastui itse Googlen toimesta. 9to5Google on huomannut Googlen Kanadan verkkokaupasta Pixel 4a:n kuvan, joka oli ilmeisesti vahingossa laitettu Nest Wifi -laitteelle.Kuva ei sinänsä kerro valtaisasti uutta laitteesta, mutta vahvistaa mm. maaliskuun video-vuodon olleen todennäköisesti aito. Etupaneelissa Google on siirtynyt vasemmassa yläkulmassa olevaan kolokameraan ja takakamerassa puolestaan pysytään yksittäisessä linssissä. Kameramoduulin ulkonäkö on tuttua Pixel 4:stä.Takaapaneelissa on myös sormenjälkilukija, joka kertoo, että näyttö kattaa lähes koko etupaneelin myös alaosasta.Google ei ole vieläkään paljastanut virallista julkistuspäivää, vaikka edeltäjä saapui myyntiin jo toukokuussa.