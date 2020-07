OnePlus-puhelimiin tulossa karmaisevan nopea latausmenetelmä

If you don't like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ -- OPPO (@oppo) July 13, 2020

Älypuhelinten lataaminen on pakollinen paha, joka ärsyttää nollaprosentin lähestyessä ketä tahansa. Onneksi langaton lataus sekä pikalataus ovat yleistyneet niin paljon, että kaikki valmistajat tarjoavat jonkinlaista kombinaatiota näistä ominaisuksista.Kiinalaisvalmistaja OnePlus ja sen sisaryhtiöt ovat tulleet tunnetuksi erityisen nopeista pikalatauksista. Jo vuosikausia ne ovat olleet markkinoiden kärkeä, ja vuosi vuodelta tapahtuu parannusta.OnePlus-puhelimiin saapuvista trendeistä on saanut perinteisesti vihiä sisaryhtiö Oppon tuotteista, joissa ominaisuudet tuodaan ensiksi Aasian markkinoille. Nyt Oppo mainostaa ominaisuutta joka on "tulossa pian", ja siten sitä voi odottaa tulevaisuudessa myös OnePlussan huippulaitteisiin.Kyseessä on peräti 125 watin pikalataus. Mikäli numerot eivät juuri merkkaa mitään, niin viime vuonna Oppon esittelemä huippunopea pikalataus toimi 65 watin teholla . Applen peruslaturi tarjoaa 5 watin tehon ja Applen pikalatauksen teho on 18 wattia.OnePlussan tämän vuoden OnePlus 8 Pro -mallissa Warp Charge 30T tarjoaa monta kertaa vähemmän tehoja, mutta lataa puhelimen yli 60 prosentin vain 30 minuutin latauksella. Niinpä olettaa sopii, että tuleva 125 watin lataus mahdollistaa 10 minuutissa yli 50 prosentin latauksen, vaikka akkujen koko vähän kasvaisikin.Virallisesti teknologia esitellään tietojen mukaan vielä tällä viikolla, mutta nähtäväksi jää milloin ensimmäisen sillä varustetut puhelimet saapuvat Suomeen ja muihin länsimaihin.