Oppo Reno Ace sisältää 65 watin pikalatauksen ja 90 Hz:n näytön

Teknologia akun keston osalta ei ole juurikaan kehittynyt viime aikoina, mutta tätä vikaa ovat paikkaamassa tehokkaat laturit. Kiinalainen Oppo on nyt esitellyt uuden Reno Ace -älypuhelimen , jonka lataus tapahtuu peräti 65 watin pikalatauksella. Oppo Reno Ace :n akku on kooltaan 4000 mAh, jonka saa tyhjästä täyteen vain 30 minuutissa. Vain 5 minuutin latauksella akun varaus nousee 27 prosenttiin. Akkujen latausnopeudet ovat kehittyneet huimasti viime aikoina eri yhtiöiden, kuten Xiaomin , toimesta mutta Oppon versio ottaa kärkipaikan tällä hetkellä.Muiden speksien osalta Reno Ace pärjää erittäin hyvin. Puhelimessa on tehokas Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri , 8 tai 12 gigatavua keskusmuistia ja 128 tai 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Näytön osalta löytyy 6,5 tuuman Full HD+ AMOLED -näyttö, jossa on 90 Hz:n virkistystaajuus. Vastaava luku löytyy esimerkiksi OnePlus 7T puhelimesta. 16 megapikselin etukamera sijaitsee näyttölovessa, joten ihan kokonaan näyttöä etupuoli ei ole. Näytön alle on myös laitettu sormenjälkilukija.Takana on yhteensä neljä kameraa, joilla onnistuu monipuolinen kuvaus. Sonyn IMX586 48 megapikselin pääkameran lisäksi tarjolla on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (116 asteen näkymä), 13 megapikselin telekamera (5x hybridi-zoom) ja 2 megapikselin monokromikamera.Puhelimessa on myös 3.5 mm kuulokeliitin, NFC, Game Boost 2.0 -teknologia pelaamiseen ja ColorOS 6.1 -käyttöliittymä.Puhelin julkaistiin Kiinassa ja muusta saatavuudesta ei ole tietoa. Puhelimen hinnat alkavat noin 410 eurosta (8/128 versio).