Applen 500 miljoonan dollarin batterygate-potti jakoon kuluttajille

Applella on ollut vuosien varrella monenlaisia ongelmia mm. älypuhelintensa ja tietokoneidensa kanssa. Useimmiten ongelmat ovat korjattu pikaisesti ja vahinkoa ei ole päässyt tapahtumaan kovinkaan paljoa.Batterygaten osalta yhtiön maine kärsi kuitenkin melkoisen kolauksen, kun selvisi, että Apple hidastaa puhelinten toimintaa tarkoituksellisesti ja kertomatta tästä kuluttajille.Asian paljastuttua Apple tarjosi kuluttajille päivityksiä ja suosituksi osoittautuneen akun vaihto ohjelman Tämä ei kuitenkaan ollut tarpeeksi, vaan asiasta oli vireillä myös ryhmäkanne. Lopulta Apple sopi ryhmäkanteen ja lupasi 500 miljoonaa dollaria kuluttajille, joita oli huijannut, vaikkei myöntänyt syyllistyneensä mihinkään.Nyt tuo puoli miljardia dollaria on tullut jakeluun ja sitä voivat hakea kaikki, joita asia on koskettanut. Valitettavasti rahat jaetaan vain Yhdysvalloissa, joten Suomesta dokumentteja on turha täyttää.Mikäli asia kuitenkin kiinnostaa, tai satuit asumaan Yhdysvalloissa, niin lisätietoja 25 dollarin mahdollisesta korvauksesta löytyy hiljattain perustetusta verkkosivustosta www.smartphoneperformancesettlement.com