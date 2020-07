Opas: Tyhjennä Android -puhelin

Siirry puhelimesi asetuksiin. Asetuksissa napauta kohtaa "Järjestelmä".

Järjestelmän alla, napauta kohtaa "Palautusvalinnat"

Palautusvalintoihin siirryttyäsi, napauta kohtaa "Poista kaikki tiedot"

Valitse haluatko poistaa samalla "musiikin, valokuvat, videot ja muut henkilötiedot" napauttamalla "Valinnainen" alla olevan tekstin oikeanpuoleista nappia.



(Jos et valitse valinnaista vaihtoehtoa, ruudulla lukisi "pyyhi järjestelmätiedot" tämä ei tyhjennä puhelintasi kokonaan, vaan jättää puhelimeen paljon henkilökohtaista dataasi) Valitse "Valinnaisen" -vaihtoehdon alta kohta "Tyhjennä sisäinen tallennustila". Lopuksi, napauta kohtaa "Pyyhi kaikki tiedot" Tätä napauttamalla kaikki tieto poistuu puhelimeltasi. Huomaathan, että tätä toimintoa ei voi enää perua, vaan kaikki tiedot todellakin katoavat, lopullisesti.



Jos olet myymässä vanhaa puhelintasi, kannattaa puhelin tyhjentää täysin ennen sen myyntiä, jotta yksityisiä tietojasi ei vahingossa siirry puhelimen mukana uudelle omistajalle.Oppaamme neuvoo, miten tyhjennät Android-puhelimen täysin kaikista omista tiedoistasi ja laitat sen täten myyntikuntoon. Kannattaa myös kaiken varalta huolehtia, että olet varmuuskopioinut Android-laitteesi ennen tyhjennystä, sillä tämän jälkeen tietoja ei voi enää palauttaa.Opasta seuraamalla puhelimelta poistetaan kaikki tiedot, kuten kuvat, yhteystiedot, asennetut sovellukset, tallennetut salasanat sekä selaushistoriasi, kaiken muun lisäksi.Jos seurasit ohjeitamme tarkasti, puhelimesi on nyt tyhjennetty ja se on valmis myytäväksi eteenpäin. Käytännössä puhelimestasi on nyt poistettu kaikki tiedot ja se on, eli siihen kuntoon, jossa se oli alunperin ostettaessa.