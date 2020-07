Samsung tuo 179 euron Galaxy A20s -puhelimen myyntiin Suomessa

vahvistaa alemman hintaluokan puhelimien sarjaa tuomalla Suomen markkinoille-puhelimen. Puhelin ei varsinaisesti ole uusi, sillä tämä malli julkaistiin jo 10 kuukautta sitten . Lisäksi Samsung on jo tuonut myyntiin uudemman Galaxy A21s -mallin Galaxy A20s on varustettu 6,5 tuuman Infinity V -näytöllä, joka toimii HD+ -resoluutiolla (720 x 1560). Infinity V viittaa näyttöloveen, jossa on 8 megapikselin etukamera (F2.0). Taakse on puolestaan laitettu kolme kameraa. Pääkamerassa on 13 megapikseliä (F1.8) ja sen vierellä on 120 asteen 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (F2.2) sekä 5 megapikselin kamera syvyystunnistukseen (F2.2). Takana on myös sormenjälkilukija.Puhelimen mitat ovat 163.3 x 77.5 x 8.0 mm ja painoa laitteella on 183 grammaa, joten sisälle on saatu mahtumaan 4000 mAh akku. Akku tukee 15W pikalatausta. Muistia puhelin tarjoaa 3 gigatavun edestä ja muistikortilla laajennettavaa tallennustilaa on 32 gigatavua.Puhelimessa on myös USB-C -liitäntä ja 3.5 mm kuulokeliitäntä."A20s -malli on jatkoa suositulle A-sarjalle, jonka myötä innovatiivinen tekniikka on tullut yhä useampien ulottuville ja tehnyt ihmisten arjesta helpompaa ja viihdyttävämpää. Uudessa puhelimessa on lippulaivamalleistamme tutut korkealaatuinen kamera sekä toiminnallisuudet", kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.Samsung Galaxy A20s:n myynti alkaa Suomessa heinäkuun lopussa, ja sen suositushinta on 179 euroa. Puhelinta on saatavilla mustana, valkoisena ja sinisenä.