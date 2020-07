OnePlus esitteli uuden edullisemman OnePlus Nord -älypuhelimen: Peräti kuusi kameraa

OnePlus on tänään esitellyt uuden Nord-nimeä kantavan älypuhelimen, jolla se hyökkää edullisempia puhelimia vastaan.Vuosi vuodelta yhtiö on nostanut nimikkosarjansa hintaa ja nyt yhtiö on päättänyt julkaista laitteen, jolla se palaa jokseenkin juurilleen. Vastaavanlaista ei ole tapahtunut sitten vuoden 2015, kun yhtiö esitteli OnePlus X:n.Virallisesti OnePlus Nord ei tosin ole seuraaja X:lle, ja siksi nimenä ei ole huhuttu OnePlus Z. Mitä laite sitten pitää sisällään?Yhtiö kertoo, että se on halunnut laittaa speksit kuntoon, mutta vielä tärkeämpää on, että käyttökokemus on laadukas.Jo aiemmin tiesimme, kiitos OnePlussan erikoisen julkaisustrategian, että laite pitää sisällään mm. Snapdragon 765G -piirin ja sen mukana tuomat 5G-yhteydet. RAM-muistia on 8 tai 12 gigatavua ja tallennustilaa 128 tai 256 gigatavua.Näyttö on 6,44 tuuman AMOLED-näyttö, joka tarjoaa Full HD+ -resoluution (2400x1080) ja 90 hertsin virkistystaajuuden. Lue kaikki OnePlus Nordin tekniikasta täältä Tämän lisäksi Nordista löytyy peräti kuusi kameraa, kaksi edestä ja neljä takaa. Takakamerasta löytyy 48 megapikselin pääsensori, joka on tuttu OnePlus 8:sta. Takaa löytyy lisäksi kahdeksan megapikselin laajakulmakamera (119 asteen kulma), kahden megapikselin makrokamera sekä viiden megapikselin etäisyyssensori, jota käytetään avustamaan erityisesti bokeh-efektin luomiseksi.Etukamera tarjoaa puolestaan 32 megapikselin fixed focus -kameran sekä 105 asteen 8 megapikselin laajakulmakameran. Lue kaikki Nordin kameroista täältä Laitteesta löytyy 4115 milliampeeritunnin akku ja sen lataaminen onnistuu Warp Charge 30T -tekniikalla, kuten OnePlus 8:lla.OnePlus Nord saapuu myyntiin 8. elokuuta ja hinnat ovat 399 euroa 8/128Gt-versiolla ja 499 euroa 12/256Gt-versiolla. Se saapuu kahtena värivaihtoehtona: sininen Blue Marble ja harmaa Gray Onyx.