OnePlus Nord tarjoaa alle 400 eurolla peräti kuusi kameraa: Tässä kaikki sen kameroista

esitteli tänään uusimman älypuhelimensa. Kyseessä on uudenlainen laite yhtiölle, ja se kutsuukin Nordia "uudeksi aluksi".Perinteistä poiketen alkukesästä julkaistavan nimikkomallin ja alkutalvesta esiteltävän T-mallin väliin tuotiin nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2015 kokeilun uusi edullisempi OnePlus-laite.Uudesta alusta kertoo myös nimi, joka ei sovellu perinteisiin numerointeihin, vaan laite kantaa nimeä Nord. Yhtiö on pyrkinyt uudessa projektissa luomaan trendikkään puhelimen, joka tarjoaa huippulaitteiden ominaisuuksia huomattavasti huokeammin Tämä tarkoittaa, että laite tukee mm. 5G-verkkoja ja sisältää valtaisan määrän kameralaitteistoa.OnePlus Nordissa kamerat on jaettu takana sijaitsevaan neljän sensorin kameraryppääseen sekä etuosan kahteen selfie-kameraan. Kyseessä on lisäksi ensimmäinen kerta, kun näemme OnePlus-laitteessa kaksi selfie-kameraa.Tämä osaltaan kertoo, että yhtiö on hakenut suosiota nimenomaan nuoremman väestön keskuudessa, joilla kamera kääntyy kenties helpommin itseään kohti.Selfie-kameroissa valittavina on normaalilla polttovälillä varustettu 32 megapikselin oletuskamera sekä 8 megapikselin laajakulmakamera, joka mahdollistaa helpommin mm. ryhmäotokset käsivaralta.Laajakulmakamera tarjoaa niille varsin tyypillisen 105 asteen kuvakulman ja f/2,45-aukon.Selfie-otoksissa on huomiotava, että peruskamera on fixed focus -linssi eli ei tarjoa tarkennusta lainkaan. Sen aukko on myös f/2,45, jonka lisäksi se tukee elektronista eli ohjelmallista kuvanvakautusta sekä pixel binning -tekniikkaa, jolla luodaan 8 megapikselin kuva.Itse pääkamerajärjestelmä puolestaan tarjoaa neljä eri sensoria. Sen pääkamerana toimii 48 megapikselin Sony IMX586 -sensori, joka löytyi viime vuoden OnePlus-puhelimista (OnePlus 7, OnePlus 7T ja OnePlus 7 Pro) sekä tämän vuoden OnePlus 8:sta. Kyseessä ei ole siis tämän hetken huippusensori, mutta 400 tai 500 euron puhelimeen se tarjoaa hyvät lähtökohdat.Optiikan suhteen Nord on poikkeus sekä viimevuotisista malleista että OnePlus 8:sta. Sen aukko (f/1,75) on suurempi kuin OnePlus 8:ssa (f/1,8), mutta pienempi kuin OnePlus 7 -sarjassa (f/1,6). Valon osalta siis edellisvuoden mallit tarjoavat parempaa kuin Nord ja erityisesti OnePlus 8, mutta toistaalta valon määrän parantuessa syvyysterävyys heikentyy, joten kyseessä on tasapainoilu eikä yhtä oikeaa ratkaisua ole.Pääkamerasta löytyy lisäksi OIS eli optinen kuvanvakautus, joka pitää huolen yhdessä ohjelmiston kanssa että 4K-videokuvaus on tasaista ja kuvia ottaessa ei esiinny tärähtelyä. Videosta puheenollen, OnePlus Nord tukee kuvausta 4K@30fps ja 1080p@60fps moodeissa sekä hidastuskuvaa 240 kuvan sekuntinopeudella Full HD -resoluutiolla.Mukana on myös timelapsekuvaus 4K- ja Full HD -resoluutiolla sekä videoeditori. Hieman erikoisesti etukamera tukee 4K-videokuvausta jopa 60 kuvan sekuntinopeudella 30 fps:n lisäksi.Oletuskameran rinnalla on myös kahdeksan megapikselin laajakulmakamera, kahden megapikselin makrokamera sekä viiden megapikselin syvyyssensori. Jälkimmäinen ei toimi varsinaisesti erillisiin otoksiin, vaan sitä käytetään vain etäisyysdatan luomiseen ja muiden kameroiden apurina.Laajakulmakameran aukko on f/2,25 ja makrokameran sekä syvyyskameran f/2,4. Etukameran laajakulmakamerasta poiketen takana oleva laajakulmakamera tarjoaa suuremman 119 asteen kuvakulman.OnePlus on päättänyt jättää tästä telefotolinssin väliin, joten zoomin osalta joutuu tyytymään digitaalisesti lähennettyihin kuviin.Takakameran osalta kyseessä on siis kovasti OnePlus 8:aa muistuttava laitteisto, joskin laajakulmakameran megapikselit ovat puolittuneet ja rinnalle on lisätty etäisyyssensori.Ohjelmallisesti tärkein ominaisuus on Nightscape, joka tarjoaa parannettua kuvanlaatua erityisesti synkissä olosuhteissa, jotka Suomessa tulevat erityisen tutuiksi. Se poistaa kohinaa samalla terävöittäen kuvaa.Nightscape ottaa yhdellä suljinpainalluksella jopa yhdeksän kuvaa eri valotuksella ja yhdistää niiden parhaita puolia liki reaaliajassa yhdeksi paremmaksi kuvaksi. Tarkoituksena on saada esiin yksityiskohtia ja kontrastia tilanteissa, joissa niitä on vaikea saada yhdellä valotuksella aikaiseksi. Sitä pystyy lisäksi käyttämään niin oletuskameralla kuin laajakulmakamerallakin.Kameraohjelmisto mahdollistaa kuvauksen täydellä 48 megapikselillä sekä nk. pixel binning -tekniikalla 12 megapikselin kuviksi. Tämä tarkoittaa, että kaikkia 48 miljoonaa pikseliä käytetään hyväksi 12 megapikselin kuvan luomisessa. Niinpä jokainen pikseli määräytyy neljän pienemmän pikselin perusteella.Automaattitarkennus toimii vaiheentunnistuksella (phase detection), joka on tuttua aiemmista malleista eikä tuottane siten yllätyksiä.Muihin ohjelmistollisiin ominaisuuksiin lukeutuu mm. Ultrashot HDR, Panorama, Portrait, RAW-kuvat ja kuvan tunnistus tekoälyllä.