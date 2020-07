Facebookin Messengerin voi nyt avata sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella - lisäksi sovellukseen tulee uusia yksityisyysominaisuuksia

on tuonut Messenger -pikaviestinsovellukseen uuden ominaisuuden, jolla käyttäjän viestit pysyvät paremmin turvassa. Kyseessä on, jolla sovelluksen voi asettaa avautumaan ainoastaan sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella. Lisäksi sovellukseen saapuu uusia yksityisyys- ja turvallisuusominaisuuksia.Facebook tiedottaa uudesta App Lock -ominaisuudesta, jolla sovelluksen voi asettaa avautumaan ainoastaan sormenjäljellä tai kasvojentunnistuksella. Tämä lisää sovelluksen turvallisuutta ja auttaa pitämään yksityiset viestit salassa muilta. Facebook on aiemmin tuonut vastaavan sormenjälkilukituksen WhatsAppiin App Lock -ominaisuus on aluksi käytössä Applen iPadilla ja iPhone -puhelimilla Face ID -kasvojentunnistuksen muodossa tai iPhone SE:n kohdalla sormenjälkitunnistuksen muodossa. Android-laitteille ominaisuus saapuu seuraavien kuukausien aikana.Ominaisuuden saa käyttöön avaamalla Messenger-sovelluksen ja suuntaamalla sovelluksen asetuksiin kohtaan yksityisyys.Lisäksi Messengeriin tulee pian käyttäjälle uusia mahdollisuuksia päättää, kuka voi viestiä tai soittaa suoraan.