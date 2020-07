Samsung esitteli 5G-version taittuvanäyttöisestä Galaxy Z Flip -puhelimesta - Suomessa myyntiin 1649 euron hinnalla

, joka on hieman paremmilla sisälmyksillä varustettu versio alkuvuodesta julkaistusta Galaxy Z Flip -puhelimesta Galaxy Z Flip 5G on varustettu tuoreella Qualcomm Snapdragon 865 Plus -alustalla , joka mahdollistaa myös puhelimen 5G-yhteydet. Alkuperäisestä Galaxy Z Flip -puhelimesta puolestaan löytyy Snapdragon 855 Plus -järjestelmäpiiri.Muilta ominaisuuksiltaan puhelimet ovat samanlaisia. Galaxy Z Flip 5G:n näyttö on Dynamic AMOLED -näyttö on kooltaan 6.7 tuumaa ja käyttää 2636 x 1080 resoluutiota. Lisäksi 12 megapikselin laajakulmakameran ja 12 megapikselin ultralaajakulmakameran vieressä on edelleen pieni 1.1-tuumainen kakkosnäyttö.Virtaa toimintoihin antaa 3300 mAh kaksoisakku, joka tukee langallista ja langatonta latausta. Puhelimessa toimii Android 10 -käyttöjärjestelmä ja Samsungin omat lisäykset One UI:n muodossa. Käyttöjärjestelmään on siis lisätty muun muassa taittoasento, joka jakaa näytön kahteen neljän tuuman näyttöön, kun Galaxy Z Flip 5G on taitettuna. Taittotilan avulla esimerkiksi kamera jakautuu kahteen näyttöön, jossa kuvattava kohde näkyy näytön yläpuoliskolla ja painikkeet alaosassa."Me Samsungilla jatkamme 5G:n hyötyjen tuomista miljoonien kuluttajien ulottuville. Olemme omistautuneet tuomaan 5G:n yhä useamman ihmisen käyttöön. Olemme innoissamme tuodessamme seuraavan sukupolven nopeuden ja liitettävyyden Galaxy Z Flipiin, joka on uusin lisäys Samsungin 5G-laitteiden tuotevalikoimaan. Toivomme, että uutuus mahdollistaa kuluttajille entistäkin merkityksellisemmät kokemukset", kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.Galaxy Z Flip 5G on saatavilla väreissä Mystic Grey ja Mystic Bronze, ja laitteen myynti alkaa elokuussa. Galaxy Z Flip 5G:n suositushinta 1649 euroa. Alkuperäisen Galaxy Z Flipin hinta on puolestaan 1550 euroa