Vertailu: OnePlus Nord vs Motorola Moto G 5G Plus - 400 euron taistelu

Hinta

Kamerat

Rakenne, näyttö ja akku

Käyttöjärjestelmä

Muuta

Tekniset ominaisuudet: Nord vs Moto G 5G Plus

Vertailussa

OnePlus Nord

Motorola Moto G 5G Plus Mitat

158.3 x 73.3 x 8.2 mm

168 x 74 x 9 mm Paino

184 grammaa

207 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 5)

Muovi Näyttö

6,44", 20:9, 1080 x 2400 (408 ppi), Fluid AMOLED, 90 Hz

6,7", 21:9, 1080 x 2520 (409 ppi), LTPS, 90 hz Käyttöjärjestelmä

Android 10 + OxygenOS 10.5

Android 10 + My UX RAM

8 Gt / 12 Gt LPDDR4X

4 Gt / 6 Gt Tallennustila

128 Gt / 256 Gt UFS 2.1

64 Gt / 128 Gt + muistikorttipaikka (1TB) Suoritin

Qualcomm Snapdragon 765G 5G

Qualcomm Snapdragon 765 5G Akku

4115 mAh, 30 W lataus (5V/6A)

5000 mAh, 20 W lataus Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, sormenjälkilukija kyljessä Pääkamera

Sony IMX586 48 megapikseliä, f/1.75, 0.8μm/48MP; 1.6μm (4in1) /12M, OIS, EIS

48 megapikseliä, f/1.8, 1.6μm/48MP; 1.6μm/12MP, EIS Ultralaajakulmakamera

8 megapikseliä, f/2.25, 119°

8 megapikseliä, f/2.2, 1.12μm, 118° Makrokamera

2 megapikseliä, f/2.4

5 megapikseliä, f/2.2, 1.12μm Syvyystunnistus

5 megapikseliä, f/2.4

2 megapikseliä, f/2.2, 1.75μm Takakamerat video

4K 30fps, Full HD 30/60fps, Full HD 240 fps, Time-lapse 4K 30fps

4K 30fps, Full HD 30/60fps, Time-lapse Pääetukamera

Sony IMX616 32 megapikseliä, f/2.45, 0.8μm/32M;1.6μm(4in1)/8M, EIS

16 megapikseliä, f/2.0, 1.0µm Etukamera: ultralaajakulma

8 megapikseliä, f/2.45, 105°

8 megapikseliä, f/2.2, 1.12µm Etukamera video

4K 30/60fps, Full HD 30/60fps

Full HD 30fps, HD 30fps Muuta

5G-yhteydet, Bluetooth 5.1, NFC, Dual nano-SIM, kolmitoiminen liukusäädin, yksi kaiutin

5G-yhteydet, Bluetooth 5.1, NFC, Dual SIM (2 nano SIM + 1 microSD), yksi kaiutin, 3.5 mm:n kuulokeliitin Värit

Blue Marble (sininen marmori), Gray Onyx (harmaa helmi)

Surfing Blue (sininen) Hinta

399 euroa / 499 euroa

349 euroa / 429 euroa

sekäkäytännössä julkaisivat samoihin aikoihin puhelimet, jotka tarjoavat samanlaisia ominaisuuksia hyvin samassa hintaluokassa. Kyseessä ovat siisjaMolemmat ovat mielenkiintoisia uutuuksia, joten laitoimmen puhelimien tekniset ominaisuudet vertailuun.Lue myös:Molemmat puhelimet osuvat samaan hintaluokkaan.OnePlus Nord:Motorola Moto G 5G Plus:Moto G 5G Plussan 6 Gt/128 Gt -version suositushinta on 399 euroa, mutta tällä hetkellä sitä myydään hieman kalliimmalla.Puhelimen kamerajärjestelmä on yksi älypuhelimen tärkeimmistä ominaisuuksista. Nämä kaksi tarjoavat paperilla varsin samanlaisen neloiskameran. Molemmissa on 48 megapikselin pääkamera, jonka vierellä on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera. Näiden lisäksi molemmissa puhelimissa on vähemmän hyödylliset makrokamera sekä syvyystunnistuskamera.Erikoisuutena molemmat puhelimet tarjoavat myöskin kaksi etukameraa. OnePlus Nord tosin käyttää 32 megapikselin pääetukameraa, kun Moto G 5G Plussassa on 16 megapikselin kamera. Lisäksi molemmissa on edessä 8 megapikselin ultralaajakulmakamera.Varsinaista vertailua kuvanlaadun suhteen ei vielä voida tehdä, mutta paperilla voitto taitaa mennä enemmän OnePlussan suuntaan. Nordin pääkamera on otettu OnePlus 8 -mallista, joten Nordista löytyy myös optinen kuvanvakautus (OIS), jota puolestaan Motorolan luurista ei löydy.Kahden muun takakameran osalta ei varsinaisesti ole voittajaa, vaikkakin Motorola tarjoaa megapikselien määrässä hieman tarkempaa kuvaa.Pikselimäärässä mitattuna Nordin pääetukamera tarjoaa tarkempaa kuvaa 32 megapikselin muodossa, kun Motorolan puhelimessa on 16 megapikseliä. Molemmissa puhelimissa on myös toisena kamerana edessä ultralaajakulmakamera muun muassa ryhmäselfieiden taltioimiseen.Mielenkiintoisena seikkana Nordin etukameralla pystyy kuvaamaan jopa 4K 60fps -videota, kun Moto G 5G Plussalla joutuu tyytymään ainoastaan Full HD 30fps -videoon. Myös takana olevan pääkameran osalta Nord todennäköisesti pystyy saavuttamaan vakaampaa videota optisen kuvanvakaimen ansiosta.Moto G 5G Plus on hieman kookkaampi puhelin (mitat 168 x 74 x 9 mm vs 158.3 x 73.3 x 8.2 mm) ja siten siitä löytyy myös isompi näyttö (6,7" vs 6,44").Molemmat käyttävät sulavampaa 90 hertsin virkistystaajuutta, mutta Nordissa käytetään AMOLED-näyttöä, kun Moto G 5G Plussassa tyydytään LCD-näyttöön.Isomman koon myötä Motorolan puhelimeen on saatu mahtumaan 5000 mAh akku, kun Nordissa on hieman pienempi 4115 mAh akku. OnePlus kuitenkin toi puhelimeen nopean 30 watin latauksen, kun puolestaan Motorolan puhelin tukee 20 watin latausta.Laadukkaamman rakenteen pisteet menevät OnePlussan suuntaan takakannen lasin ansiosta, sillä Motorolan puhelimessa on tyydytty muovirakenteeseen.Hyvä, toimiva käyttöjärjestelmä on erittäin tärkeä osa laadukasta käyttökokemusta. Molemmissa puhelimissa käytetään Android 10 -käyttöjärjestelmäversiota, johon molemmat valmistajat ovat tuoneet omia lisäyksiä.Valmistajien aiemmista puhelimista saatujen kokemusten perusteella voidaan sanoa, että molemmat käyttöjärjestelmät tarjoavat juurikin hyvän kokemuksen puhelimen käyttöön. Molemmat luottavat hyvin puhtaaseen Android 10 -versioon, vaikkakin OnePlus on tuonut OxygenOS -käyttöliittymään hieman enemmän ominaisuuksia.Suurin ero kuitenkin näkyy pidemmässä käytössä, sillä OnePlus lupaa tuoda puhelimelle päivityksiä käyttöjärjestelmään kahden vuoden ajan, kun taas Motorolan puolella joudutaan ilmeisesti tyytymään vain yhteen.Motorolan puhelimessa on versiosta riippuen 64 gigatavua (4 GB RAM) tai 128 gigatavua (6 GB RAM) sisäistä tallennustilaa, jota voi halutessaan lisätä muistikortilla jopa yhteen teratavuun asti. Nord taas on varustettu 128 gigatavun (8 GB RAM) tai 256 gigatavun (12 GB RAM) tallennustilalla, jota ei voi laajentaa.Suorituskyky on jokseenkin samalla tasolla järjestelmäpiirien muodossa, ja molemmat tarjoavat uuden sukupolven 5G-yhteydet. Nord kuitenkin tarjoaa enemmän käyttömuistia, joten puhelin pystyy pitämään enemmän sovelluksia auki taustalla.Molemmissa puhelimissa on USB-C -liitäntä, NFC, Bluetooth 5.1 -yhteys sekä yksi kaiutin pohjassa, mutta Moto G 5G Plussan eduksi puhelin tarjoaa myöskin perinteisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän.