DNA:n 5G-verkko toimii nyt Seinäjoella

on laajentanut 5G-verkon, joka on DNA:n osalta 23. 5G-paikkakunta. Seinäjoki on saanut nauttia 5G-verkon palveluista jo viime vuoden lopusta, kun Elisa avasi 5G-verkon Seinäjoelle Aluksi DNA:n 5G-palvelut ovat saatavilla Seinäjoen keskustassa sekä Upan, Joupin, Jouppilan ja Marttilan alueilla. Tulevien viikkojen myötä 5G-verkkoa laajennetaan vielä keskustan ja Pohjan alueilla. DNA:n suunnitelmissa on kasvattaa Seinäjoen 5G-palvelualuetta edelleen vielä tämän ja ensi vuoden aikana.(kuva: dna.fi/5G )."DNA:n 5G-verkon rakentaminen on aloitettu myös Seinäjoella, ja se jatkuu tästä. Olemme samalla vahvistaneet myös 4G-verkkoamme ja valmistelemme sitä tulevaisuuden tarpeisiin", DNA:n runko ja IP-verkkojen johtaja Ville Virtanen kertoo.DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä Seinäjoen lisäksi tarjolla Espoossa, Heinolassa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lahdessa, Liedossa, Nokialla, Pirkkalassa, Porissa, Jyväskylässä, Oulussa, Raahessa , Raisiossa, Raumalla, Ruskolla, Sipoossa, Tampereella, Turussa, Vantaalla ja Ylöjärvellä.