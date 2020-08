OnePlus Nord vs OnePlus 8 - OnePlus kehitti itselleen ongelman

OnePlus Nord vs OnePlus 8 - tekniset tiedot

Vertailussa

OnePlus Nord

OnePlus 8 Pro Mitat

158.3 x 73.3 x 8.2 mm

160,2 x 72,9 x 8 mm Paino

184 grammaa

180 grammaa Rakenne

Lasi (Corning Gorilla Glass 5), runko muovia, ei virallista IP-luokitusta

Lasi, alumiinirunko, ei virallista IP-luokitusta Näyttö

6,44", 20:9, 1080 x 2400 (408 ppi), Fluid AMOLED, 90 Hz

6,55", 19,5:9, 1080 x 2400 (402 ppi), Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ Käyttöjärjestelmä

Android 10 + OxygenOS 10.5

Android 10 + OxygenOS 10.5 RAM

8 Gt / 12 Gt LPDDR4X

8 Gt / 12 Gt LPDDR4X Tallennustila

128 Gt / 256 Gt UFS 2.1

128 Gt / 256 Gt UFS 3.0 Suoritin

Qualcomm Snapdragon 765G 5G

Qualcomm Snapdragon 865 Akku

4115 mAh, 30 W lataus (5V/6A)

4300 mAh, 30 W lataus (5V/6A) Biometrinen tunnistus

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija

Kasvojentunnistus, näytön sisäinen sormenjälkilukija Pääkamera

Sony IMX586 48 megapikseliä, f/1.75, 0.8μm/48MP, OIS, EIS

Sony IMX586 48 megapikseliä, f/1.75, 0.8μm/48MP, OIS, EIS Ultralaajakulmakamera

8 megapikseliä, f/2.25, 119°

16 megapikseliä, f/2.2, 116° Makrokamera

2 megapikseliä, f/2.4

2 megapikseliä, f/2.4 Pääetukamera

Sony IMX616 32 megapikseliä, f/2.45, 0.8μm/32M;1.6μm(4in1)/8M, EIS

Sony IMX471 16 megapikseliä, f/2,45, 1,0μm Etukamera: ultralaajakulma

8 megapikseliä, f/2.45, 105°

- Muuta

5G-yhteydet, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, Dual nano-SIM, kolmitoiminen liukusäädin, yksi kaiutin

5G-yhteydet, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, Dual nano-SIM, kolmitoiminen liukusäädin, stereokaiuttimet Värit

Blue Marble (sininen marmori), Gray Onyx (harmaa helmi)

Glacial Green (Jäätävän Vihreä), Interstellar Glow (Tähtienvälinen Hehku), Onyx Black (musta) Hinta

399 euroa / 499 euroa

599 euroa / 699 euroa



kuvassa vasemmalta lukien: 8, 8 Pro ja Nord



OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ja OnePlus Nord

OnePlus julkisti heinäkuussa 2020 ensimmäisen keskihintaisen puhelimensa vuosikausiin, kunesiteltiin. Puhelin tuli myyntiin 399 euron hintaan , kun yhtiön toiseksi halvin malli,OnePlussan ostoa harkitsevalla onkin edessään todella hankala pohdinta sen suhteen, paljonko kukkaronnyörejä kannattaa raottaa uutta puhelinta ostaessaan, kun tarjolla on 400 euron OnePlus Nord, 700 euron OnePlus 8 sekä 900 euroa maksava OnePlus 8 Pro.Tästä kolmikosta olemme arvostelleet sekä OnePlus Nordin että OnePlus 8 Pron, laajat arvostelumme löydät täältä:Lisäksi olemme testanneet OnePlus 8:aa useita kuukausia käytännön elämässä. Valinta kolmen eri mallin välillä onkin vaikeaa, mutta erityisen vaikeaa se on Nordin ja "perus-kasin" välillä, sillä puhelimilla on todella monta yhteistä tekijää ja speksiä, joka tekee vertailusta vielä hankalampaa.Käytännössä OnePlus Nordin ja OnePlus 8 välillä merkittäviä eroja on tasan kolme: hinta, etukamerat sekä suorituskyky.Multa osin puhelimet ovat kovin, kovin lähellä toisiaan: näyttö, lataustekniikka, akun koko, takakamerat, jne ovat erittäin paljon toistensa kaltaisia. Jos eroja löytyy, ne ovat pienehköjä ja yleensä OnePlus 8:n eduksi.Hinta on selkein kriteeri. Jos ostobudjettisi on tiukasti noin 400 euroa, osta OnePlus Nord. Se on loistava puhelin omassa hintaluokassaan - kenties paras puhelin, mitä tuolla hinnalla tällä hetkellä ylipäätään voi ostaa. Nord saikin arvostelussamme täydet 5 tähteä juuri tämän vuoksi.Vastaavasti, jos budjetti ei ole ongelma ja olet valitsemassa näiden kahden välillä, osta OnePlus 8. Sekin on erittäin upea puhelinJos taas etukameroiden laatu on sinulle aivan ehdottoman tärkeä valintakriteeri, osta OnePlus Nord. Nord päihittää isosiskonsa nimenomaan etukameroidan saralla - ja selkeästi.Suorituskyky on se vaikein kriteeri, sillä suorituskyky on kovin vaikeasti määriteltävä tekijä. OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro ovat yksiä maailman tehokkaimmista älypuhelimista. OnePlus Nord taas vastaavasti on selkeä keskitason puhelin tässä mielessä.Mutta näkyykö suorituskyvyssä oleva ero? Näkyy ja ei näy. Jos pelaat erittäin raskaita mobiilipelejä, kuten fps-tyylisiä upeilla grafiikoilla varustettuja pelejä, on Nord todennäköisesti hieman turhan nuhainen valintaja vaaka kallistuu ehdottomasti OnePlus 8-sarjan puoleen.Mutta jos puhelimesi käyttö on lähinnä verkon selailua, Facebookin ja Instagramin päivittelyä, YouTuben katselua ja kevyiden pikapelien pelailua, et todennäköisesti hyödy paremmasta suorituskyvystä millään tavalla.Tyypillisesti suurin syy kännykän hidastelulle "tavanomaisessa" käytössä on laitteen liian vähäinen käyttömuisti. Ja tässä suhteessa OnePlus ei ole tehnyt Nordinkaan osalta kompromisseja, vaan käyttömuistia löytyy mallista riippuen joko julmetun paljontai aivan naurettavan paljonKaikkia kolmea OnePlussan tämän hetken mallia laajasti testanneena oma, henkilökohtainen mielipiteeni on, että OnePlus Nord käytännössä tuhoaa OnePlussan "perus-kasin" myynnin täysin.He, ketkä haluavat parhaan mahdollisen OnePlussan puhelimen, ostavat 900 euroa maksavan OnePlus 8 Pron ja puolestaan he, jotka haluavat erittäin hyvän puhelimen, jossa on vähän maltillisempi hinnoittelu, ostavat Nordin.Perusmallin OnePlus 8 ostolle on erittäin vaikea löytää järkeviä perusteluja -. Ja. Molemmat ovat viiden tähden luureja. Niin on OnePlus 8:kin, mutta se jää hinnoittelunsa ja ominaisuuksiensa vuoksi puun ja kuoren väliin, ellei sen hinnoittelu pysyvästi tipahda 500 - 600 euron hintahaarukkaan.