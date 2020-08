Elisan 5G-verkko avautui Kaarinaan - Seinäjoella verkkoa on laajennettu

on avannut 5G-verkon uudelle paikkakunnalle, joka on tällä kertaa. Se on Elisan kohdalla jo 33. 5G-paikkakunta.Kaarinassa Elisan 5G-verkko kattaa keskustan, Rauhalinnan, Ylikylän, Poikluoman, Kairiskulman, Nummennittyn ja Vättilän alueita, ulottuen Piispanristille ja Rauvolaan sekä Hulkkioon saakka."Elisan 5G-verkko on laajentunut nopeasti täällä länsirannikolla ja olen erittäin iloinen siitä, että Kaarina pääsi mukaan 5G-paikkakuntien joukkoon. Tämä luo meille uusia yhteistyön mahdollisuuksia sekä tietysti mahdollistaa kaarinalaisille vielä nykyistäkin paremmat ja nopeammat tietoliikenneyhteydet", Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta sanoo.Lisäksi Elisa on laajentanut viime vuoden lopulla avattua 5G-verkkoa Seinäjoella, jonne myös DNA:n 5G-verkko saapui hiljattain Kesällä verkkoa on rakennettu muun muassa Upan, Kärjen, Tanelinrannan, Itikan ja Kertunlaakson alueille ja elokuun aikana verkko vahvistuu vielä Pohjan ja Rovesin kaupunginosissa. Lisäksi verkko laajenee Nurmoon, Ylistaroon ja Peräseinäjoelle, jossa ei ole aiemmin ollut 5G-verkkoa."Avasimme Seinäjoelle Pohjanmaan ensimmäisen 5G-verkon jo loppuvuodesta 2019. Seinäjoella käytetään runsaasti mobiilidataa, eli tarvetta uudelle mobiiliteknologialle on. Alueella on myös runsaasti yrityksiä, oppilaitoksia ja organisaatioita, jotka hyötyvät 5G-verkon laajenemisesta. Hyvänä esimerkkinä Seinäjoen ammattikorkeakoulu, jossa on viime vuosina panostettu paljon digiosaamisen kehittämiseen ja opetukseen", Elisan Pohjanmaan aluejohtaja Niklas Granholm sanoo.Elisan 5G-verkko on käytettävissä tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Salossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kempeleessä, Kajaanissa, Kaarinassa, Kangasalalla, Raahessa, Raisiossa, Siilinjärvellä, Iisalmessa, Kemissä, Heinolassa, Kuusamossa ja Siuntiossa.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä