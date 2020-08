Nokia-puhelimista vastaava HMD Global keräsi 230 miljoonan dollarin rahoituksen

Nokian tuotemerkillä puhelimia kehittävä suomalainen HMD Global on kerännyt 230 miljoonan dollarin (noin 195 miljoonaa euroa) rahoituksen. Rahoittajina toimivat tällä kertaa ainakin Qualcomm, Google sekä Nokia Technologies.Investoinnin avulla HMD Global pyrkii kehittämään toimintaansa etenkin neljällä avainalueella.Ensimmäisenä tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan 5G-älypuhelimien tuomista maailmanlaajuisesti kuluttajien käsiin. Erityisenä painopistealueena ovat vahvat kumppanuudet amerikkalaisoperaattoreiden kanssa.Toinen panostuksen kohde löytyy erilaisista digitaalisista palveluista ja palvelualustoista. Kolmas tavoite laajentaa toimintaa tärkeimmillä kasvumarkkinoilla, joista esimerkkinä on mainittu Brasilia, Afrikka sekä Intia.Neljänneksi saatu rahoitus auttaa yhtiötä vahvistamaan johtavaa asemaansa laitteiden lisäksi myös kokonaisvaltaisten mobiilipalvelujen tarjoajana. Aiemmin tänä vuonna HMD Global esitteli HMD Connect -roamingpalvelun, jonka avulla datayhteyksiä voi käyttää kaikkialla maailmassa ja lisäksi HMD Global osti Valona Labs -ohjelmistoyhtiön toiminnot "Ainutlaatuinen liiketoimintamallimme, joka perustuu ketterään globaaliin toimintaan ja vahvoihin kumppanuuksiin alan parhaiden kanssa, on saavuttamassa uuden tason, kun saamme arvokasta tukea joukolta mobiilimarkkinoiden vaikutusvaltaisimpia yrityksiä. Olen erittäin ylpeä merkittävistä saavutuksistamme ja odotan innolla edessämme aukeavia valtavia mahdollisuuksia, joilla nopeutamme matkaamme kohti yhä kasvavaa menestystä", kertoo HMD Globalin hallituksen puheenjohtaja ja perustajajäsen Jean-Francois Baril."HMD Global on alusta asti pyrkinyt rakentamaan vahvat suhteet strategisten kumppaneidensa kanssa. Saamamme lisärahoitus vahvistaa entisestään pitkän aikavälin liiketoimintastrategiaamme ja on osoitus yhteisestä tehtävästämme tuoda moderni mobiiliteknologia kaikkien ulottuville. Turvallisuus ja luotettavuus ovat toimintamme kulmakiviä, ja käytämme nyt saatua rahoitusta tarjotaksemme kuluttajille parhaita käyttäjäkokemuksia, joita he odottavat Nokia-puhelimilta. Olemme ainoa merkittävä eurooppalainen älypuhelinvalmistaja, ja pysymme uskollisina suomalaisille juurillemme sekä niille ominaisuuksille, jotka asiakkaamme yhdistävät Nokia-puhelimiin. Vahvoilta kumppaneiltamme saadun tuen myötä odotan innolla Nokia-puhelinten tarinan seuraavaa lukua", sanoo HMD Globalin toimitusjohtaja Florian Seiche.