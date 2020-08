Elisa avasi 5G-verkon Lohjalle ja Nurmijärvelle

Jälleen kaksi uutta paikkakuntaa ovat saaneet käyttöönsä uuden sukupolven 5G-yhteydet Elisan toimesta. Tällä kertaa 5G-verkko on avattuja, joiden myötä Elisan 5G-verkko toimii 35. paikkakunnalla. Hiljattain Elisa avasi 5G-verkon Kaarinaan Lohjalla verkko kattaa alkuvaiheessa kaupungin keskustan, Keskilohjan, Metsolan ja Moision alueita. Lisäksi verkko yltää muun muassa Pitkäniemeen, Ojamoon ja Tynninharjuun."Luotettavammat ja nopeammat tietoliikenneyhteydet tuovat hyvää koko Lohjalle, niin asukkaille, kaupungille kuin alueen yrityksillekin. 5G luo myös uudenlaisia mahdollisuuksia Lohjan ympäristötavoitteiden toteuttamiselle, joista yhtenä merkittävimmistä on kasvihuonepäästöjen vähentäminen 80 %:lla vuoteen 2030 mennessä", Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula kertoo.Nurmijärvellä 5G-verkko peittää keskustan, Maaniitun, Väinölän, Laidunalueen ja Toreenin alueet, ylettyen Alhoniittyyn asti. Verkkoa laajennetaan vielä myöhemmin syksyllä."Nurmijärvi on eläväinen paikkakunta, jossa arvostetaan arjen helppoutta ja sujuvuutta. Näen, että moderneilla tietoliikenneyhteyksillä on suora yhteys siihen, miten voimme kehittää Nurmijärvestä vieläkin paremman paikan asua ja työskennellä. 5G-verkon laajentuminen tänne tuo uudenlaista kilpailuetua myös alueen yrityksille", Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoo.Elisan 5G-verkko on käytettävissä tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Salossa, Hyvinkäällä, Lohjalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kempeleessä, Kajaanissa, Kaarinassa, Kangasalalla, Raahessa, Raisiossa, Siilinjärvellä, Iisalmessa, Kemissä, Heinolassa, Kuusamossa ja Siuntiossa.Elisan kuuluvuuskartan näet täältä