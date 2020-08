Kamerat siirtyvät sormenjälkilukijoiden tavoin näytön alle

Älypuhelimen ulkonäkö on muuttunut vuosi vuodelta lähemmäs lasilaattaa. Ennen iPhonea älypuhelimet sisälsivät monenlaisia näppäimiä, ja vielä iPhonen myötäkin laitteesta on löytynyt pitkään kotinäppäimiä, sormenjälkilukijoita, kameroita, sensoreita ja kehyksiä.Näistä kaikista on pyritty pääsemään eroon pikku hiljaa, ja tässä vaiheessa viimeisenä näyttöä häiritsevänä elementtinä on useimmiten kamera. Yhtiöt ovatkin pyrkineet kiertämään kameralovien käyttöä pienellä reiällä näytössä, tai jopa mekaanisesti esiin tulevilla kamerajärjestelmillä Xiaomi on on yksi valmistajista, joka on kulissien takana kehittänyt teknologiaa, jonka avulla mahdollistetaan kamerat näyttöpaneelin alla. Käynnissä on jo kolmas prototyyppivaihe teknologiasta, ja yhtiön on nyt valmis kertomaan, että tulevana vuonna se löytää tiensä ensimmäiseen kuluttajalaitteeseen.Kiinalaisyhtiön mukaan kamera on täysin näkymättömissä, joka mahdollistaa täydellisen koko etupaneelin näytön samalla tarjoten etukameran ilman kommervenkkejä. Xiaomin mukaan myöskään kuvanlaadussa ei tarvi tehdä kompromissejä, joskin tämä jää vielä nähtäväksi.Xiaomi kertoo blogissa , että heidän kehittämä pikselijärjestely mahdollistaa valon läpäisyn alipikselien välistä, mutta säilyttää saman RBG-alipikselitarkkuuden. Tämä on vaatinut, että pikselien määrä on tuplattu sekä vaaka- että pystysuunnassa kameran päällä.Vaikka teknologiaa on kehitetty jo jonkin aikaa, niin on hyvä muistaa, että kaikki teknologiat rantautuvat laitteisiin jokseenkin heikkoina. Niinpä olettaa saattaa, ettei Xiaomin ratkaisu ole täydellinen sekään. Nähtäväksi jää miten tämä vaikuttaa mm. laitteen hintaan, paksuuteen sekä tietysti kameran laatuun.