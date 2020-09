Elokuun myydyimmät puhelimet: OnePlus Nord selvä voittaja

DNA:n myydyimmät puhelimet elokuussa 2020

Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord 5G Apple iPhone 11 Huawei P Smart 2019 Apple iPhone SE (2. sukupolvi) Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 11 Pro Xiaomi Redmi Note 8 Pro OnePlus 8 5G Samsung Galaxy A21s

Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille elokuussa 2020

OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A20e Apple iPhone 11 Huawei P Smart 2019 Honor 7S Samsung Galaxy A21s Apple iPhone SE 2020 Huawei Y5 2019 Samsung Galaxy A41 Nokia 130 Apple iPhone 7 Samsung Galaxy A51 5G OnePlus 8 5G Samsung Galaxy A51 4G Apple iPhone 11 Pro

Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille elokuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE 2020 OnePlus Nord 5G Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy Xcover 4s Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy S20 5G Apple iPhone 7 OnePlus 8 5G Samsung Galaxy S10e

Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille elokuussa 2020

OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy S10 Apple iPhone 11 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 7 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A51 Huawei P Smart 2019

Telian myydyimmät puhelimet yrityksille elokuussa 2020

Samsung Galaxy A40 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Nokia 7.2 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy Xcover 4S Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S10e

Gigantin myydyimmät puhelimet kuluttajille elokuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord Samsung Galaxy A71 Nokia 5.3 Motorola Moto G8 Power

Gigantin myydyimmät puhelimet yrityksille elokuussa 2020

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Apple iPhone SE 2020 Apple iPhone 11 Pro Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy A71

Veikon Koneen myydyimmät puhelimet elokuussa 2020

Huawei P Smart 2019 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A21s Samsung Galaxy XCover 4S OnePlus Nord Honor 9X

DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet elokuussa 2020

Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 3 Honor Band 5 Huawei Watch GT2 Huawei Band 4 Pro Samsung Galaxy Fit Huawei Watch GT Samsung Watch Active2 Honor Magic Watch 2 Garmin Vivomove 3 Sport Samsung Galaxy Watch Garmin Venu Samsung Galaxy Fit e Huawei Band 4 Huawei Watch GT 2e

Elisan myydyimmät älykellot elokuussa 2020

Polar Ignite Huawei Watch GT Samsung Galaxy Watch Active2 4G eSIM Huawei Watch GT 2 Honor MagicWatch 2 Polar M430 Huawei Watch GT 2e Polar Vantage M Apple Watch Series 5 GPS + Cellular eSIM Apple Watch Series 3 GPS Polar Unite Garmin Venu Apple Watch Series 5 GPS Suunto 7 Suunto 5

Telian myydyimmät älykellot kuluttajille elokuussa 2020

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular Samsung Galaxy Watch 4G Huawei Watch GT 2 Samsung Galaxy Watch 3 4G Honor Watch Magic 2 Polar Unite Garmin Vivoactive 4 Samsung Galaxy Watch Active 2 4G Polar Ignite Garmin Vivomove 3S Sport

Kesä ja lämpimät kelit alkavat olla takanapäin kuun vaihtuessa jo syyskuuksi. Kuun vaihtumisen myötä on aika katso mitä puhelimia elokuun aikana ostettiin.Elokuun voittaja on selvästi ollutuudella edullisemman hintaluokan Nord -puhelimella . Nord vei ykköspaikan Elisan sekä Telian kuluttajien Top -listalla ja kakkossijan puhelin sai DNA:n listalta. Nord mahtui myöskin Veikon Koneen ja Gigantin listoille."OnePlussan uusi 5G-puhelin teki odotetusti läpimurron myydyimpien listalla, ja nousi suosituimmaksi puhelimeksi. Olemme nyt siirtyneet uuteen vaiheeseen 5G-aikakaudella Suomessa. 5G-laitteiden myynti on selvästi kasvussa, joten vaikuttaa siltä, että asiakkaamme pyrkivät tekemään puhelinhankinnan tulevaisuutta silmällä pitäen. OnePlus on tehnyt parhaan ja uusimman teknologian hankkimisen kuluttajille helpoksi, sillä kaikki OnePlusin uudet puhelimet ovat 5G-puhelimia", kertoo Elisan henkilöasiakkaiden laiteliiketoiminnan johtaja Ville Valkama."5G-laitteiden valikoima laajenee jatkuvasti, eikä kyseessä ole enää vain kalleimpien puhelinten ominaisuus. Tämä näkyy selvästi kuluttajien käyttäytymisessä, sillä 5G-laitteiden myynti on huomattavassa kasvussa. Ensimmäistä kertaa 5G-puhelin oli kuukauden myydyin puhelinmalli Telialla, kun OnePlus Nord 5G otti kärkipaikan", Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.OnePlus Nord hinnat:Muiden puhelimien kohdalla ei varsinaisesti mitään yllättävää löydy edellisiin kuukausiin verratessa. Suomalaiset edelleen ostavat paljon Samsungin edullisemman hintaluokan laitteita, sillä listoilta löytyy muun muassa Galaxy A20e ( hinta 129 euroa ), Galaxy A41 ( hinta 249 euroa ), Galaxy A51 ( hinta 329 euroa ) ja Galaxy A71 ( hinta 399 euroa ).Lue myös: Samsung Galaxy A71 arvostelu Samsungilta listoille päätyivät myöskin muutamaan kertaan vuoden 2019 lippulaivamalliston Galaxy S10 sekä Galaxy S10e. Applen osalta kansaa kiinnostivat iPhone 11, iPhone 11 Pro sekä edullisemman hintaluokan iPhone SE Älykellojen ja rannekkeiden osalta oikeastaan ainoa yllätys on Telian listalla Samsungin Galaxy Watch3, joka tuli juuri myyntiin."Älykellojen myynnissä on näkynyt pitkään, että kelloihin halutaan erillinen liittymä, joka tuo lisää mahdollisuuksia yhteydenpitoon ja sovellusten käyttämiseen. Samsungin uutuuskello Galaxy Watch 3 nousi heti myydyimpien listalle", kertoo Telia Finlandin laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen kertoo.DNA:n listalla ykkösenä jatkaa jo tuttuun tapaan Apple Watch Series 5 -älykello, ja Apple Watch Series 3 piti toisen sijansa. Kolmoseksi kipusi Honor Band 5 -aktiivisuusranneke.Elisan listan kärkipaikkaan hallussaan pitää edelleen Polar Ignite, joka on ollut kärjessä jo usean kuukauden ajan.