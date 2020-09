Koronavilkku rikkoi kaikki odotukset – Ladattu jo miljoona kertaa

Koronaviruksen toinen aalto on antanut pahoja enteitä, mutta Suomessa viruksen uuteen leviämiseen ollaan kuitenkin valmistauduttu nyt hyvin. Iso kiitos tästä kuuluu THL:n juuri julkaisemalle Koronavilkku-sovellukselle , jonka avulla on mahdollista jäljittää tartuntaketjuja.Sovellusta ladattiin ensimmäisen vuorokauden aikana peräti miljoona kertaa. Miljoonan latauksen raja rikkoutui syyskuun ensimmäisenä päivänä noin kello 8.00. THL:n tavoitteena oli alun perin, että miljoona latausta tulisi täyteen ensimmäisen kuukauden aikana.Mikäli ajatellaan, että jokainen lataus olisi mennyt eri henkilöiden puhelimiin, olisi sovelluksen piirissä jo joka viides suomalainen. Sovelluksen luonteen takia ohjelmasta sitä enemmän hyötyä, mitä useammalla ihmisellä se on käytössä. Ohjelma käytännössä seuraa Bluetoothin avulla lähistöllä olevia laitteita. Mikäli joku lähistöllä ollut saa tartunnan ja hän lisää tiedon siitä sovellukseen, lähtee mahdollisesta tartunnasta tieto lähistöllä olleisiin puhelimiin.Koronavilkku on saatavilla Androidille Google Playn kautta (Android-versio yli 6.0) ja App Storesta iOS-laitteille, joiden käyttöjärjestelmäversio on suurempi kuin 13.5.