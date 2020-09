HSL-sovellus löytyy nyt Huawein AppGallery -sovelluskaupasta

Huawei tiedottaa HSL-sovelluksen saapuneen Huawein omaan AppGallery -sovelluskauppaan. Pääkaupunkiseudulla käytössä olevalla HSL-sovelluksella on noin 700 000 aktiivista käyttäjää kuukaudessa.HSL eli Helsingin seudun liikenne on Suur-Helsingin joukkoliikennejärjestelmästä vastaava kuntayhtymä. HSL:n järjestelmään kuuluvat Helsingin seudun bussit, metrot, raitiolinjat, lähijunat, kaupunkipyörät ja Suomenlinnan lautta. HSL tarjoaa houkuttelevaa ja tehokasta joukkoliikennettä sekä kehittää jatkuvasti toimivaa liikkumisen kokonaisuutta.HSL-sovelluksen Reittiopas neuvoo parhaimman reitin, johon voi ostaa myöskin lipun sovelluksella. HSL-sovellus tukee maksutapana MobilePay - ja Pivo-sovellusta, mutta näitä sovelluksia ei vielä toistaiseksi ole saatavilla Huawein AppGallerystä.Lue: Huawei AppGallery: mikä se on, sovellukset ja muut tiedot Huawein tiedotteen mukaan HSL:n sovellukseen aiotaan tuoda samaan aikaan uusimmat ominaisuudet päivityksien muodossa AppGalleryyn, Google Play -sovelluskauppaan ja Applen App Storeen."Me HSL:llä panostamme digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja erinomaisen asiakaskokemuksen lisäksi haluamme tuoda palveluitamme tarjolle juuri sinne missä asiakkaammekin ovat. HSL-sovelluksen tekijöille Huawein AppGallery ja sinne sovelluksen tuominen ei ollut aiemmin tuttua, mutta lyhyt perehtyminen ja HSL-sovellukseen tehdyt pienet muutokset ovat sujuneet melko jouhevasti ja tukea on ollut Huawein suunnalta monipuolisesti saatavilla. Liiketoiminnan näkökulmasta Huawein organisaation suuri koko ja merkittävä markkinaosuus Suomessa muodostavat selkeän potentiaalisen mahdollisuuden niin latausmäärien kuin lippujen myynnin kasvulle. HSL:n kannalta olisi luonnollisesti huono tilanne, jos markkinoilla olisi suosittuja puhelimia, joilla ei olisi mahdollisuutta käyttää HSL-sovellusta. Mitä laajemmin HSL-sovellus on saatavilla, niin sitä laajempaa asiakasryhmää pystymme myös palvelemaan ja näin helpottamaan asiakkaidemme arkea", kertoo HSL-sovelluksen konseptin omistaja Timo Kiiveri.