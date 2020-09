Tällainen se nyt on - OnePlus 8T tiedot vuosivat: 120Hz näyttö, 48MP neljä kameraa, ..

Qualcommin Snapdragon 865+, joka tarjoaa pienen pompun ylöspäin suorituskyvyssä OnePlus 8 ja OnePlus 8 Pro -mallien Snapdragon 865-piiriin verrattuna.



Lisäksi tuleva uutuus tullaan julkistamaan Oxygen OS 11 -käyttöjärjestelmällä, eli käytännössä siis Android 11 -käyttöjärjestelmällä.



Huhut eivät vielä kerro tallennustilan tai muistin määrästä, saati sitten hinnasta mitään. Myöskin se on epäselvää, onko OnePlus 8T Pro tulossa ja jos on, mitä sisuskaluja siinä tullaan näkemään.



OnePlus 8 tekniset tiedot (huhut) Näyttö : 6,55" AMOLED, 120 Hz (tarkkuus ei tiedossa)

: 6,55" AMOLED, 120 Hz Takakamerat : 48 megapikkseliä (pääkamera) , 16 megapikseliä (ultralaajakulma) , 5 megapikseliä (makro) , 2 megapikseliä (potretti)

: 48 megapikkseliä , 16 megapikseliä , 5 megapikseliä , 2 megapikseliä Järjestelmäpiiri : Qualcomm Snapdragon 865+

: Qualcomm Snapdragon 865+ Etukamerat : Vain yksi, tarkkuus ei tiedossa

: Vain yksi, tarkkuus ei tiedossa Käyttöjärjestelmä : Android 11 (Oxygen OS 11)

: Android 11 Julkaisuajankohta: syys-lokakuun taite 2020







Jos OnePlussan tämän hetken mallisto kiinnostaa, suosittelemme perehtymään arvosteluihimme:

Syys-lokakuun taitteessa se nyt julkaistaan, elituleva lippulaivamalli. Tiedot lipsahtivat nettiin, joten tiedämmekin nyt tulevasta OnePlussan lippulaivapuhelimesta lähes kaiken.Tulevan uutukaisen sisäinen koodinimi on, mutta se tulee myyntiin-nimellä. Julkaisuajankohdaksi tiedot vuotanut mainitsee syyskuun viimeisen viikon tai lokakuun alun.Näyttönä OnePlus 8T:ssä tulee olemaan 120 Hz virkistystaajuudella toimiva 6,55 tuuman AMOLED -näyttö. Eli näytön koko ja tekniikka on sama kuin OnePlus 8:kin, mutta virkistystaajuus hyppää OnePlus 8 90 Hz tasolta120 Hz tasolle.Puhelimessa olisi samojen lähteiden mukaan neljä takakameraa, joista pääkamera tarjoaisi 48 megapikselin tarkkuuden. Ultralaajakulmakamera taas mahdollistaisi 16 megapikselin kuvat, makrokamera 5 megapikselin kuvat ja potrettikamera 2 megapikselin kuvat. Perusmallin OnePlus 8:ssa on siinäkin 48 megapikselin pääkamera, mutta OnePlus 8T:ssä kuvasensori on parantunut aiemmasta, joten kuvanlaadussa pitäisi olla selkeä ero parempaan.Järjestelmäpiirinä toimisi ilmeisesti