Nintendo Switch -emulaattori Anroidille ilmestyi - ja Nintendo ei todellakaan pidä siitä

Samalla kunjuhlistaa isosti35-vuotistaivalta ja on julkistanut vuoren tuotteita ja pelejä aiheeseen liittyen , on Nintendolle ilmestynyt myös tummia pilviä taivaalle.on ollut yksi nykyisen pelikonsolisukupolven superyllättäjistä ja on todistanut jälleen kerran, että pelkkä julmetun tehokas rauta ei ole kaikki mitä hyvä pelikonsoli kaipaa - myös nerokkuudella ja asioiden uudelleen ajattelulla on paikkansa, kun sen tekee oikein.Nyt nettiin on putkahtanut täysin laittomasti kokoon kasattu, jonka avulla Android-puhelimilla voidaan pelata Nintendo Switchin pelejä.Koko viritys pohjautuu pitkälti PC:lle tehtyyn Nintendo Switch -emulaattoriin, Yuzuun , joka on monen mielestä paras Switch-emulaattori tietokoneille. Yuzu on avointa lähdekoodia, mutta nyt verkkoon ilmestynyt uusi Android-emulaattori ei sitä ole, joka itsessään jo rikkoo avoimen lähdekoodinsääntöjä.Myös emulaattorin taustat ovat erittäin hähmäiset: koodista löytyy sekä englantia että kiinaa iloisena sekamelskana ja ilmeisesti osa projektista on ohjelmoitu omin nokkineen, osa on röyhkeästi napattu mm. edellä mainitusta Yuzusta. Mutta ainakin mukaan viritys kuitenkin toimii - ja hyvin.Homma alkaa haiskahtaa siinä, että emulaattori vaatii toimiakseen sata dollariamaksavan ohjaimen, joka kytketään puhelimeen. Emulaattori ei suostu käynnistymään ilman kyseistä ohjainta. Luonnollisesti emulaattori vaatii myös huippuluokan suorittimen, käytännössäSnapdragon 855, 855+, 865 tai 865+ -järjestelmäpiirin, joka löytyy lähinnä yli 700 euron hintaluokan puhelimista, kuten vaikkapa OnePlus 8 Prosta Alla videota emulaattorin testauksesta eri Nintendo Switchin peleillä:Ainakinsekätoimivat testissä mainiosti.