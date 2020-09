Nyt paljastui OnePlussan tämän syksyn ainokainen, OnePlus 8T

Intialaissivustoja tunnettu vuotajaovat julkaisseet yhteistyössä ensimmäisen kattavan OnePlus 8T -vuodon.Näiden saamien tietojen mukaan tulevan OnePlus 8T tekniikasta löytyy mm. 120 hertsin näyttö sekä melkoisesti uudistunut kamerajärjestelmä.Näytön suhteen koko on pysynyt samana ja todennäköisesti resoluutiokin on edelleen Full HD+, mutta 90 hertsin sijaan on siirrytty OnePlus 8 Pro:n tavoin 120 hertsiin.Kameran osalta puolestaan 48 megapikselin peruskamera ja 16 megapikselin laajakuvakamerat vaikuttavat samoilta, tai korkeintaan hieman parannetulla tekniikalla, mutta mukana on nyt tarkempi 5 megapikselin makrokamera ja uusi 2 megapikselin potrettisensori.Selfie-kameran suhteen tarjotaan myös uusi 32 megapikselin sensori edeltäjän 16 megapikselin kameran tilalta.Akku on kasvanut 200 mAh 4500 milliampeerituntiin, ja OnePlus 8T tulee tukemaan peräti 65 watin pikalatausta 30 watin sijaan.OnLeaksin mukaan laitteen järjestelmäpiiri on hieman odottamattomasti Snapdragon 865 eikä sen plussaversio, joita yhtiö on yleensä käyttänyt T-versioissa. Voi tosin olla, että tämän suhteen vuotaja on väärässä. OnePlus 8T Pro -mallia ei ole tulossa toisen vuotajan mukaan.Lisää aiheesta, ja erityisesti kuvia, löydät Pricebaba.com:sta