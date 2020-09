Samsungin taittuvanäyttöinen Galaxy Z Fold 2 nyt myynnissä Suomessa 2099 euron suositushinnalla

-puhelimen myynti on alkanut Suomessa 18. syyskuuta alkaen 2099 euron suositushinnalla. Elokuun alkupuolella esitelty Fold 2 tuo alkuperäiseen Galaxy Foldiin nähden muutamia kaivattuja uudistuksia. Käyttökokemusta on nyt parannettu isommalla päänäytöllä, jonka reunat ovat nyt kapeammat. Lisäksi isohko näyttölovi on vaihtunut pieneen kamerareikään. Päänäyttö toimii nyt myös 120 hertsin virkistystaajuudella, joka tekee yleisestä käytöstä huomattavasti sulavampaa.Myös kansinäyttö tarjoaa isompaa ruutua 6,2 tuuman koollaan. Tämä näyttö tosin toimii perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella.Uudistusta on saanut myös saranamekanismi, sillä puhelinta voi nyt pitää avoinna monissa kulmissa.Flex Mode -tilan ansiosta käyttäjä voi taittaa puhelimen näytön haluamaansa kulmaan ja vaikkapa asettaa sen pöydälle, jolloin laite toimii omana jalustanaan. Tällöin esimerkiksi videotapaamiset, valokuvaus tai elokuvan äärellä rentoutuminen onnistuvat entistä helpommin.Galaxy Z Fold 2 voi seistä itsestään 75 - 115 asteen kulmissa. Alkuperäisen Foldin pystyi avaamaan vain kokonaan auki.Kamerat ovat muista Galaxy-huippupuhelimista tuttuja. Takana on normaali, laajakulma ja zoom-kamera, joiden megapikselit ovat kaikilla 12. Lisäksi kannesta ja sisänäytön reiästä löytyy 10 megapikselin kamerat.Ohjelmistoon on tuotu muutama lisäys. Tuottavuutta lisäävät esimerkiksi Multi-Active Window -toiminto, jolla useita ikkunoita voi avata samasta sovelluksesta ja nähdä ne vierekkäin näytöllä. Lisäksi Drag and Drop -tekniikalla tekstiä, kuvia ja asiakirjoja voi helposti siirrellä sovelluksesta toiseen.Galaxy Z Fold 2:n spekseihin kuuluu mm. markkinoiden johtava Snapdragon 865+ -piiri, 12 gigatavua LPDDR5-muistia ja 256 gigatavua UFS 3.1 -tallennustilaa. Akulla on koko 4500 milliampeerituntia ja mukana ovat tietysti 5G-yhteydet."Kuvailisin Galaxy Z Fold2 5G:tä markkinoiden säväyttävimmäksi ja innovatiivisimmaksi puhelimeksi ultra-premium-tuotekategoriassa. Se mahdollistaa käyttäjälleen monia asioita, joiden emme uskoneet aiemmin olevan mahdollisia. Samalla taittuva näyttö ja metallikuorten viimeistelyt erottavat käyttäjänsä taatusti massasta", kuvailee, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.Galaxy Z Fold2 on saatavana kahtena värivaihtoehtona: Mystic Black ja Mystic Bronze. Lisää itseilmaisua kaipaaville Samsung.com -verkkokaupassa on lisäksi mahdollisuus tilata laite erikoisvärisellä saranalla. Saranan lisävärivaihtoehdot ovat Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red ja Metallic Blue.Galaxy Z Fold 2 saapuu Suomessa kauppoihin 18. syyskuuta alkaen 2099 euron suositushinnalla . Laitteen mukana tulee vuoden mittainen laajennettu Samsung Care+ -vahinkovakuutus.Lisätietoa puhelimesta saa täältä