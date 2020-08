Samsungin taittuva puhelin lakaisee roskat: Tässä on Galaxy Z Fold2

Samsung on tänään esitellyt virtuaalisessa Unpacked 2020 -tapahtumassa melkoisen kasan uutta Galaxy-laitteistoa. Uutta on älypuhelinten rintamalla uudet Galaxy Note20 -mallit , tableteissa tarjolla on uusi 120 hertsin Galaxy Tab S7 , Buds-kuulokkeisiin tuotiin aktiivinen melunpoisto Galaxy Buds Live -malleissa ja älykelloissakin nähtiin uutta mm. EKG-mittaavan Galaxy Watch3:n myötä Kenties odotetuin laite, uusien Galaxy Note20 -puhelinten ohella, oli kuitenkin uudistunut taittuva Fold – tuo älypuhelimen ja tabletin risteytys.Samsung ei pettänyt odotuksia vaan julkistikin uuden Galaxy Z Fold2:n. Yhtiö ei liiemmin keskittynyt kerskailemaan spekseillä, jotka ovat tietysti taas huipputasoa, mutta sen sijaan käytti ajan mainostamaan laitteen kestävyyttä ja rakennetta.Tämä tietysti johtuu siitä, että edeltäjämalli oli ensikertalaisena täynnä rakoja, kirjaimellisesti. Näihin rakoihin ujuttautui roskia, jotka rikkoivat heti testaajien näyttöjä. Nyt asiat pitäisi olla toisin.Galaxy-tiimi otti tällä kertaa mallia pölynimureista ja implementoi saranamekanismiin harjat, jotka poistavat saranaan pyrkivän lian. Sweeper-nimellä sisäisesti tunnettu mekanismi sisältää nailonharjaksia, jotka lakaisevat likaa ulos.Samsung on myös onnistunut kaventamaan laitetta melkoisesti ja auki ollessa Galaxy Z Fold2 on vain 6 millin paksuinen.Rakenteen lisäksi uudistuksia löytyy erityisesti näytöistä.Taittuva sisänäyttö tarjoaa nyt uudenlaisien huippuohuen ja taittuvan lasirakenteen, joka perustuu useaan kerrokseen. Sen resoluutio on nyt 2208 x 1768 pikseliä ja edeltävästä poiketen sisältää vain pienen kolokameran. Koko on kasvanut hieman 7,6 tuumaan ja virkistystaajuus on myös noussut 120 hertsiin, kuten Note20-laitteissa.Ulkoinen näyttö on nyt parempilaatuinen, joka on Samsungin mukaan ollut fanien ykköspyyntöjä. Se kasvoi merkittävästi 6,2 tuumaan ja resoluutiota on nostettu lähemmäs Full HD -tasoa, joskin kuvasuhde 2260 x 816 -resoluution näytöllä on pitkulaisempi. Virkistystaajuus on sisänäytöstä poiketen 60 hertsiä.Spekseihin kuuluu mm. markkinoiden johtava Snapdragon 865+ -piiri, 12 gigatavua LPDDR5-muistia ja 256 gigatavua UFS 3.1 -tallennustilaa. Akkulla on koko 4500 milliampeerituntia ja mukana ovat tietysti 5G-yhteydet.Kamerat ovat muista Galaxy-huippupuhelimista tuttuja. Takana on normaali, laajakulma ja zoom-kamera, joiden megapikselit ovat kaikilla 12. Lisäksi kannesta ja sisänäytön reiästä löytyy 10 megapikselin kamerat.Valitettavasti tässä vaiheeessa ei vielä kerrottu myyntiin saapumisesta tai hintatiedoista.