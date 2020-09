HMD Global esitteli langattomat Nokia Earbuds Lite -kuulokkeet ja matkakaiuttimen

Nokia-brändille mobiililaitteita ja muita teknologiatuotteita kehittävä HMD Global on esitellyt tänään kaksi uutta älypuhelinta . Näiden älypuhelimien lisäksi heillä oli esitellä myös lisälaitteita.Älypuhelimen kumppaniksi soveltuvat tietysti kuulokkeet ja nykytrendien mukaisesti uudet Nokia-kuulokkeet ovat täysin langattomat.Nokia Earbuds Lite -nimiset kuulokkeet tarjoavat 35 tuntia kuunteluaikaa, kosketuskontrollit sekä IPX7-sertifikaatin mukaisen vedenpitävyyden metriin asti (30 min). Yhtiön mukaan äänenlaadusta huolehtii 6 mm kaiutinelementit, joka on valmistettu grafeenista. Kuulokkeista löytyy tuki uusimmalle Bluetooth 5.0 -standardille.Samalla yhtiö uudisti aiempia Nokia Power Earbudseja uusilla värivaihtoehdoilla: Polar Night ja Mint.Kuulokkeiden lisäksi HMD Global esitteli myös uuden langattoman kaiuttimen. Nokialla on pitkä historia myös kaiuttimissa, mm. yhteistyössä JBL:n kanssa.Nokia Portable Wireless Speaker tarjoaa 4 tuntia kuunteluaikaa ja tarjoaa kaiuttimien lisäksi myös mikrofonit, joiden avulla onnistuvat esimerkiksi ryhmäpuhelut. Halutessaan kauittimia voi myös yhdistää kaksi taaten paremman kuuntelukokemuksen vaikkapa musiikin kuunteluun. Kuulokkeiden tavoin laite tukee Bluetooth 5.0 -standardia.Kuten kuvasta näkyy, kaiutin muistuttaa ulkoisesti kovasti Google Home Miniä.Nokia Earbuds Lite -kuulokkeet saapuvat myyntiin kolmena värivaihtoehtona lokakuussa 59,90 euron suositushintaan. Nokia Portable Wireless Speaker saapuu marraskuussa ja hintaa on 39,90 euroa.