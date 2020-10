Koronavilkussa merkittävä ongelma: ratkaisua työstetään

Olemme saaneet raportteja saamatta jääneistä altistusvaroituksista useampia tunteja tai päiviä kestävien yhtämittaisten altistusten yhteydessä (esim perheiden sisällä) ja paikantaneet kv-yhteistyössä ongelman EN-rajapintaan. Korjaustoimenpiteet jo käynnissä! #koronavilkku -- Sami Köykkä (@samikki) September 30, 2020

Suomen virallisessa koronatartunojen jäljitykseen tarkoitetussa sovelluksessaon havaittu ongelma, joka johtuu mitä ilmeisimminjaluomasta yhteisestä rajapinnasta.Ongelma koskee tapauksia, joissa koronaan sairastunut henkilö on viettänyt useita tunteja - tai jopa päiviä - samassa tilassa muiden ihmisten kanssa. Näissä tapauksissa Koronavilkku ei ole osannut antaa hälytystä samassa tilassa olleille ihmisille, vaikka sairastunut olisikin syöttänyt digagnoosin jälkeen saamansa koodin sovellukseen oikein.Tilanne alkoi selviämään, kun perheet, joissa kaikilla on ollut Koronavilkku puhelimessaan asennettuna, eivät saaneet hälytystä Koronavilkun kautta vaikka yksi perheenjäsenistä olikin saanut positiivisen koronadiagnoosin ja syöttänyt sen yhteydessä saamansa koodin sovellukseen.Sitä vastoin lyhyemmän aikaa altistuneena olleet olivat näissäkin tapauksissa saaneet hälytyksen, kuten pitääkin.Valtaosassa tapauksista Koronavilkku siis toimii kuten pitääkin, mutta pitkäaikainenoleskelu samassa tilassa myöhemmin COVID-19 -tautiin sairastuneen kanssa ei ole johtanut ilmoituksiin.Sovellukseen ei ole vielä asian korjaavaa päivitystä saatavilla, mutta sellainen on jo työn alla.Koronavilkussa on ollut myös muita ongelmia, jotka liittyivät puhelinten turhan aggressiiviseen virransäästöön. Tähän liittyen sovellukseen tehtiin päivitys syyskuun lopulla Koronavilkun toimivuuden omassa puhelimessa voi tarkistaa oppaamme avulla , mutta uutisessa mainittua pitkäaikaista oleskelau samassa tilassa tämäkään ohje ei ratkaise.Ongelma koskee setä Android- että iPhone-versiota sovelluksesta, sillä ne käyttävät samaa rajapintaa. Ongelma on sama myös muiden maiden koronasovelluksissa, jotka nekin käyttävät Applen ja Googlen yhteistä altistumisketjujen seurantaan tarkoitettua rajapintaa.