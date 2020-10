Vihdoinkin! Ei enää ikinä jonotusmusiikin kuuntelua puhelimessa, tekoäly avuksi

Pelkästään viime viikolla Yhdysvalloissa ihmiset käyttivät käsittämättömät 10 miljoonaa tuntia kuunnellen puhelinpalveluiden jonotusmusiikkia, odottaessaan omaa vuoroaan mitä erilaisimpiin puhelimitse toimiviin asiakaspalveluihin.Moni on käyttänyt ongelman peittoamiseen puhelimen kaiutintoimintoa, jolloin edes jotain muutakin voi tehdä jonotuksen aikana kuin pitää puhelinta korvalla.Nyt asiaan on vihdoinkin saatu apuun tekoäly.zb>Googlen uusin Androidin puhelinsovelluksen versio ratkaisee asian varsin nerokkaasti: se tunnistaa, että käyttäjä on soittamassa asiakaspalvelunumeroon ja tunnistaa myös jonotusmusiikin.Kun puhelin tunnistaa jonotusmusiikin pyörähtävän käyntiin, voi käyttäjä pistää puhelimensa pois, eikä puhelu katkea - mutta myöskin kaiutin suljetaan. Kun tekoäly tunnistaa, että jonotusmusiikki - ja mahdolliset jonotusmusiikin välillä annettavat tiedotteet - loppuvat, ilmoittaa puhelin käyttäjälle hälytysäänellä ja ilmoituksella siitä, että nyt puheluun on vastannut oikea ihminen.Ominaisuus tunnetaan nimelläja se on saatavilla alustavasti eilen julkaistuille Google Pixel 5 ja Google Pixel 4a 5G -malleille Yhdysvalloissa.Palvelun on tarkoitus laajentua ajan kanssa myös muihin maihin ja muille Android-laitteille.