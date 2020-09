Google esitteli 5G-yhteyksillä varustetun Pixel 5 -puhelimen

Google on esitellyt virallisesti-puhelimen, joka on ollut huhujen kohteena viime viikkoina. Lisäksi Google esitteli edullisemman 5G-yhteyksin toimivan Pixel 4a 5G -puhelimen Pixel -puhelimien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on viime vuosien aikana ollut kamera sekä Googlen ohjelmisto sen ympärillä. Tällä kertaa kuvia otetaan 12.2 megapikselin pääkameralla (1.4 μm, f/1.7, 77°), joka on vakautettu optisesti ja 16 megapikselin ultralaajakulmakameralla (1.0 μm, f/2.2, 107°).Kameraohjelmiston osalta on tarjolla muun muassa Super Res Zoom -ominaisuus, joka tarjoaa tarkkaa zoomia Googlen ohjelmiston avulla, vaikka erillistä telekameraa ei olekaan puhelimessa.Eteen on laitettu 6,0-tuumainen 19.5:9 -kuvasuhteen Full HD+ (1080 x 2340) OLED -näyttö, joka toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Yläkulmaan on laitettu 8 megapikselin etukamera (f/2.0, 83°), joka ilmenee reikänä näytössä.Sisälle on laitettu 4000 mAh akku, jonka lataaminen onnistuu langallisesti 18 watin teholla USB-C -liitännän kautta. Lisäksi akkua saa ladattua langattomasti tai puhelimella voi Samsungin ja Huawein tyyliin ladata langattomasti esimerkiksi Googlen omia langattomia kuulokkeita.Yksi lisäys Googlen uuteen lippulaivapuhelimeen on 5G-yhteydet, jotka on saavutettu Snapdragon 765G -järjestelmäpiirin avulla. Tämän lisäksi laitteeseen on laitettu 8 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Nämä ominaisuudet on pakattu Pixel 5:n alumiinikuoriin ja lisäksi puhelin on myös saanut IP68-luokituksen.Puhelimen mitat ovat 144.7 x 70.4 x 8.0 mm ja painoa on 151 gramman verran. Pixel 5 on varustettu heti uusimalla Android 11 -versiolla ja puhelimelle luvataan vähintään kolmen vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään.Hintaa Pixel 5 -puhelimelta löytyy 629 euroa.