Tässä ne ovat: iPhone 12 -mallit

iPhone 12 mini

Näyttö: 5,4 tuumaa (2340 x 1080) , True Tone

Paino: 133 grammaa

Järjestelmäpiiri: Apple A14 Bionic

Tallennustila: 64/128/256 Gt

Takakamerat: 12 megapikselin ultralaajakulma (f/2.4), 12 megapikselin laajakulma (f/1.6) aukko, OIS

Etukamera: 12 megapikseliä (f/2.2)

Muuta: 5G

Hinnat alkaen: 699 dollaria / 829 euroa

iPhone 12

Näyttö: 6,1 tuumaa (2532 x 1170) , True Tone

Paino: 162 grammaa

Järjestelmäpiiri: Apple A14 Bionic

Takakamerat: 12 megapikselin ultralaajakulma (f/2.4), 12 megapikselin laajakulma (f/1.6) aukko, OIS

Etukamera: 12 megapikseliä (f/2.2)

Muuta: 5G

Hinnat alkaen: 799 dollaria / 929 euroa

iPhone 12 Pro

Näyttö: 6,1 tuumaa (2532x1170)

Järjestelmäpiiri: A14 Bionic

Muuta: Kolme takakameraa

Hinnat alkaen: 999 dollaria / 1179 euroa

iPhone 12 Pro Max

Näyttö: 6,7 tuumaa (2532x1170)

Järjestelmäpiiri: A14 Bionic

Muuta: Kolme takakameraa

Hinnat alkaen: 1099 dollaria / 1279 euroa

julkisti hetki sitten uudet-mallinsa. Tällä kertaa malleja julkaistiin neljä, joista tietysti vielä eri versiot tallennustilan mukaan.Uusi iPhone-mallisto sisältää seuraavat mallit:sekäKaikki uutuudet tulevat 5G-verkkoja, mutta osaa myös fiksuilla 5G-verkkojen käytön suhteen . iPhone 12-mallit pohjautuvat Applen omaan-järjestelmäpiiriin. Näyttö kaikissa julkistetuissa malleissa on toteutettu OLED-tekniikalla. Lisäksi iPhone tukee Apple Watch -älykellosta tuttua ""-nimellä kulkevaa langatonta latausta.Näyttökoot venyvät iPhone 12 minin 5,4 tuumasta aina iPhone 12 Max -mallin 6,7 tuumaan asti.Näyttötekniikka pohjautuu Applen ja Gorilla Glass -materiaalistaan tutunyhteistyöhön, jonka tuloksena on syntynyt materiaali, jota Apple kutsuuiksi. Applen mukaan se on neljä kertaa kestävämpi kuin iPhone 11 käytetty lasi.iPhone 12 mini on Applen mukaan pienin, kapein ja kevyin 5G-puhelin tällä hetkellä.Ennakkotilaus iPhone 12 minille alkaa perjantaina 6.11.2020 ja ensimmäiset laitteet toimitetaan asiakkaille marraskuun 13. päivä.Ennakkotilaus iPhone 12:lle alkaa perjantaina 16.10.2020 ja ensimmäiset laitteet toimitetaan asiakkaille lokakuun 23. päivä.iPhone 12 mini ja iPhone 12 jakavat paljon samoja ominaisuuksia. Kummankin Super Retina XDR -näytöt hipovat enemmän puhelimen reunoja, mutta näkyä on rikkomassa edelleen isohko näyttölovi. Suuren loven syy löytyy Face ID -teknologian takaa, joten puhelimen voi avata kasvojentunnistuksella. Kestävyyden osalta puhelimet tarjoavat IP68-luokituksen, joka tarkoittaa vedenkestävyyttää jopa 6 metrin syvyydessä 30 minuutin ajan.Taakse on puolestaan laitettu kaksi 12 megapikselin kameraa, jotka hyödyntävät uutta tehokasta A14 Bionic -alustaa. Pääkamera (f/1.6) on nopeampi kuin koskaan aiemmin iPhonessa ja tarjoaa 27 prosenttia enemmän valoa kuviin ja videoihin. Viereltä löytyy ultralaajakulmakamera. Videon osalta voi kuvata jopa 4K 60fps -videota.Molemmat tukevat Applen uutta MagSafe-latausta ja langatonta latausta. Pienempi puhelin tarjoaa videon toiston osalta jopa 15 tuntia akunkestoa ja isompi malli vastaavasti 17 tuntia.Ennakkotilaus iPhone 12 Prolle alkaa perjantaina 16.10.2020 ja ensimmäiset laitteet toimitetaan asiakkaille lokakuun 23. päivä.Ennakkotilaus iPhone 12 Pro Maxille alkaa perjantaina 6.11.2020 ja ensimmäiset laitteet toimitetaan asiakkaille marraskuun 13. päivä.Kuten jo aiemmin huhuttiin, iPhone 12-mallien mukana ei tule laturia eikä kuulokkeita