OnePlus Nordista mattapintainen tummanharmaa versio

Tänään OnePlus julkisti OnePlus 8T-puhelimensa, jonka ehdimmekin jo arvostelemaan , uudet kuulokkeet, mutta myös pienemmän uudistuksen vanhempaan malliinsa.ista julkistettiin tänäännimeä kantava erikoisversio. Nimensä mukaisesti tuhkanharmaa erikoismalli on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se on mattapintainen.OnePlus on käyttänyt nyt jo pidemmän tovin laitteidensa takakuoren pintamateriaalina-lasia. Lasinen takakuori on luonnollisesti upean näköinen, mutta armottoman liukas.Allekirjoittanut, joka on testannut OnePlussan viimeisimmät mallit, pitääkin liukkauden vuoksi OnePlussan puhelimissa käytännössä aina karheapintaista suojakuorta. OnePlussan omat sandstone-kuoret ovat olleet hyviä tuntumaltaan ja nyt julkistettu OnePlus Nord Gray Ash pyrkiikin jäljittelemään tätä tuntumaa.Muilta osin arvostelussamme kehuma Nord , ainoastaan uusi väri ja pintamateriaali tulevat uusiksi vaihtoehdoiksi.Alla lyhyt esittelyvideo uutuudesta: