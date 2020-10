Applen iPhone 12 ja iPhone 12 Pro puhelimet nyt ennakkotilattavissa - hinnat alkaen 929 ja 1179 euroa

Apple iPhone 12 hinta

Apple iPhone 12 Pro hinta

esitteli hiljattain odotetut iPhone 12 -puhelimet, joita tällä kertaa nähtiin neljä kappaletta. Näistäjaovat ennakkotilattavissa 16.10.2020 klo 15 alkaen ja kaksi muuta puhelinta saapuvat ennakkotilattavaksi myöhemmin.Kaikki puhelimet käyttävät Applen uutta A14 Bionic -alustaa, jonka lisäksi puhelimet hyödyntävät 5G-yhteyksiä. Kaikki neljä mallia hyödyntävät OLED-näyttöä, joka on nyt ennakkotilattavissa puhelimissa kooltaan 6.1 tuumaa.Parannusta on tullut myös kameroihin. iPhone 12 hyödyntää kahta kameraa ja iPhone 12 Pro puolestaan tarjoaa kolme kameraa monipuolisempaan kuvaamiseen. Eroa näiden kahden välillä löytyy myös rungon materiaalista, sillä iPhone 12 käyttää alumiinia ja iPhone 12 Pro puolestaan ruostumatonta terästä.Tarkemmin iPhone 12 -puhelimiin voi tutustua täällä iPhone 12 on ennakkotilattavissa 16. lokakuuta klo 15 alkaen ja puhelimen varsinainen myynti alkaa 23. lokakuuta klo 8.Puhelimen värivaihtoehdot ovat sininen, vihreä, musta, valkoinen ja punainen.iPhone 12 Pro on ennakkotilattavissa 16. lokakuuta klo 15 alkaen ja puhelimen varsinainen myynti alkaa 23. lokakuuta klo 8.Puhelimen värivaihtoehdot ovat grafiitti, sininen, hopea ja kulta.Kaksi muuta puhelinta eli iPhone 12 mini ja iPhone 12 Pro saapuvat ennakkotilattavaksi 6. marraskuuta 2020 klo 15 alkaen ja myyntiin nämä tulevat perjantaina 13. marraskuuta klo 8.Lue myös: Uusien iPhone 12 -mallien mukana ei enää toimiteta laturia