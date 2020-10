Testissä Polar Unite: Yksinkertaisen edullinen

Arvostelussa Polar Unite

Suomalaiselta Polarilta löytyy mainio kattaus erilaisia puettavia laitteita eri hintaluokkiin. Edullisemman pään Unite-urheilukello (tai fitnesskello kuten Polar sitä kutsuu) ei varsinaisesti tarjoa mitään maata mullistavia ominaisuuksia, mutta syy miksi tästä puettavasta laitteesta kannattaa kiinnostua on hinta: 149 euroa. Missä on karsittu, että hinta pysyy alhaisena? Sisäänrakennettua GPS-yhteyttä ei ole, joten Unite ei ole hyvä budjettikello juoksijoille. Mutta se on hyvä budjettiluokan urheilukello aloitteleville urheilijoille ja liikkuville ihmisille, jotka haluavat parantaa kuntoaan. Tekniset tiedot Rakenne:

Runko lasikuidulla vahvistettua polymeeriä, painike ruostumatonta terästä, vedenkestävä

Mitat:

n. 1.1”, 240 x 204, IPS TFT, värillinen

Akku:

174 mAh

Rakenne:

silikonia, solkikiinnitys napsauttamalla ja pujottamalla. Vakiomalliset 20 mm:n kellorannekkeet.

Ominaisuudet:

Jatkuva sykemittaus, Smart Coaching -ominaisuudet (jatkuva sykemittaus, unen seuranta, kaloreiden seuranta, palautus, hengitysharjoitukset), Polar Flow

GPS:

Yhdistetty GPS älypuhelimen kautta

Hinta:

149 euroa Rakenne, näyttö ja akku Polar Unite -urheilukellon rakenne on hyvinkin simppeli, sillä kosketusnäytön lisäksi kelloa hallitaan yhdellä painikkeella. Pienen ja yksinkertaisen rakenteen ansiosta kellon mitat ovat 43,4 x 43,4 x 10,4 mm ja painoa on vain 32 grammaa. Koon myötä kelloa on mukava pitää yllä ja painon puolesta yleensä unohtaa, että kello edes on ranteessa. Kellon kuori on lasikuidulla vahvistettua polymeeriä ja painike ruostumatonta terästä. Kello on myös vedenkestävä ja sopii siten esimerkiksi uimiseen. Ranneke on puolestaan silikonia ja niitä saa kelloon lisätarvikkeita useita erilaisia. Rannekkeen kiinnitys on muotoa napsautus ja pujotus, jonka käytön oppii muutaman kerran kokeilun jälkeen.

Itse kello on muodoltaan pyöreä, mutta noin 1.1-tuumainen värillinen kosketusnäyttö ei ole, sillä näytön alareunassa on tasainen kaistale (ns. tyhjä rengas -näyttö). Näyttöä suojaa Asahi-lasi. Kirkkaus on ok, joten siitä saa selvää pihallakin.

Pohjaan on laitettu erilaisia sensoreita, joilla toteutetaan sykemittaus sekä lataamista varten löytyy latauspinnit. Sisälle on laitettu 174 mAh akku, josta riittää virtaa käytöstä riippuen jopa useiden päivien ajaksi ennen kuin laitteen tarvitsee ladata uudestaan. Virtaa kuluu enemmän, jos kelloa pitää yllä yöllä ja päivällä. Kellon lataus tapahtuu mukana tulevalla pienellä, muovisella USB-lataussovittimella, joka kiinnittyy kellon pohjaan, ja tämä kiinnitetään suoraan USB-laturiin. Lataussovitinta ei siis kannata hukata. Tässä hieman näkyy kellon edullisuus, sillä lataustoteutus ei ole mikään laadukkain mahdollinen.

Käyttö Unite sisältää kosketusnäytön ja yhden painikkeen, joilla laitetta hallitaan. Näytön saa päälle painamalla tätä painiketta. Tämän jälkeen painiketta painamalla pääsee aloittamaan treenin, Serene -hengitysharjoituksen, ajastimen, kuntotestin tai kellon asetukset. Takaisinpäin pääsee taas painamalla painiketta. Pitämällä painiketta hetken aikaa pohjassa kello synkronoi tiedot puhelimen Polar Flow -sovellukseen. Synkronointi tapahtuu myös automaattisesti tietyn väliajoin. Kellon käyttöjärjestelmän etusivulla on erilaisia näkymiä, joita voi vaihtaa pyyhkäisemällä näyttö oikealle tai vasemmalla. Kellonaika näkyy aina näytöllä, mutta muut tiedot vaihtuvat. Näkyville saa esimerkiksi sykkeen tai päivän aktiivisuuden. Esimerkiksi syke-näkymän kohdalla voi klikata näyttöä, jolloin näkyviin tulee tarkemmin päivän syke.

Etusivulla voi myös pyyhkäistä ylhäältä alas, jolloin näkyviin saa muutaman ominaisuuden (herätys, lukitus, älä häiritse ja lentotila). Älä häiritse on kätevä esimerkiksi öisin, sillä tällöin näyttö ei mene automaattisesti päällä käden liikkeistä, vaan pelkästään painiketta painamalla. Pyyhkäisemällä alhaalta ylös saa näkyviin ilmoitukset. Kello osaa siis automaattisesti laittaa näytön päälle, kun käden nostaa ylös. Tämä toiminto toimii kohtuullisen hyvin, vaikka aina näyttö ei menekään päälle. Muuten näyttö on pimeänä akun säästämiseksi. Unite -kellon käyttöjärjestelmä on siis hyvinkin yksinkertainen, eikä sisällä paljoa muokkausmahdollisuuksia. Toki kellotaulun voi muuttaa digitaalisen ja analogisen näkymän väliltä ja väriä voi vaihtaa, mutta siinäpä ne ovatkin. Pienen koon ja näytön takia käyttö on hieman hankalaa, sillä näytön pyyhkäisyjä täytyy tehdä hyvin tarkasti. Tässä mielessä olisi mukava, mikäli kellosta löytyisi toinenkin painike erilaisiin toimintoihin. Unite on käytännössä puhtaasti urheiluun tai fitnekseen keskittyvä kello, sillä älyllisiä ominaisuuksia ei ole. Ainoana voidaan mainita ilmoitukset puhelimesta, mutta omaan makuun tämän toiminta on aika heikkoa, sillä oletuksena kello tärisee jokaisesta jutusta. Polar Flow -sovelluksen kautta voi asetuksia muuttaa, mutta itse laitoin ilmoitukset kokonaan pois käytöstä. Urheilu ja unen seuranta Erilaisten liikuntasuoritusten, sykemittaus ja unen seuranta ovat suuri syy miksi tätä laitetta kannattaa harkinta. Lisäksi kello sisältää muista Polarin laitteista tuttuja Smart Coaching ‑ominaisuuksia. Edullisemman hinnan saavuttamiseksi kellosta on jätetty pois sisäänrakennettu GPS-yhteys, joten seurantaa varten täytyy olla yhteys puhelimeen. Tämä puute voi olla miinus esimerkiksi juoksijoille. Ilman puhelinta eli ilman GPS-yhteyttä juokseminen onnistuu, mutta tarkkaa matkaa tai reittiä kello ei pysty tarjoamaan. Kello seuraa siten lähinnä sykettä, kaloreita ja suorituksen kestoa. Muuten ominaisuuskattaus on laadukas, joilla Polar pyrkiikin saavuttamaan isompaa massaa, kuten ihmisiä, jotka haluavat parantaa yleiskuntoaan. Mikäli integroitu GPS kiinnostaa, tähän tarpeeseen löytyy Polarilta Ignite -kello, joka on muuten hyvin samanlainen Unite -kellon kanssa. Tärkein tässä tavoitteessa on sykemittaus, joka on tuttua myös muista Polarin tuotteista ja tarjoaa ilmeisesti varsin tarkkaa lukemaa. Tähän en itse pysty kovin paljoa sanomaan mitään, sillä itseltä ei kovin paljon kokemuksia muista sykemittareista löydy. Toinen tärkeä kohta on palautuminen. Tätä varten kellossa on Nightly Recharge -ominaisuus, joka kerää unitietoja ja seuraa sykettä. Palautumisen perusteella kello osaa ehdottaa, mikäli nyt on hyvä päivä treenata vai kannattaako sittenkin ottaa rauhallisemmin. Kello osaa myös ehdotella erilaisia treenejä ja siten motivoida käyttäjää liikkumaan ja on muutenkin hyvä valinta sellaiselle, jolla ei ole oikein aiempia tietoja omasta treenaamisesta. Unta Unite-kello osaa seurata monipuolisesti. Kello nimittäin osaa eritellä kevyen unen, REM-unen ja syvän unen sekä kertoa keskeytykset yön aikana. Unen tietoja voi tarkastella suoraan kellosta, mutta paremmin tämä onnistuu Flow -sovelluksen kautta. Unitietojen ymmärtäminen saattaa vaatia hieman aikaa, mutta tässä Flow-sovellus ja Polarin nettisivut auttavat mukavasti.

Unite osaa seurata aktiivisuutta automaattisesti, mutta minkäänlaista automaattista harjoittelun tunnistamista kellossa ei ole. Tarkempia tietoja varten täytyy siis aina muistaa käynnistää halutunlainen treeni. Automaattisesti kello tosin tunnistaa, jos olet istunut kauan aikaa paikoillaan ja kannustaa liikkumaan. Hyvänä puolena voidaan mainita, että kello sisältää yli 100 lajiprofiilia, kuten kävely, jalkapallo, kuntotanssi, lumilautailu, nyrkkeily, ratsastus, soutu ja jooga, joten käytännössä jokaiselle löytyy jotakin. Kello on myös rakenteeltaan vedenkestävä, joten se sopii myös uimiseen. Polar Flow -sovelluksella voi myös kätevästi valita haluamansa lajit kelloon näkyviin. Muita maininnan arvoisia asioita ovat hengitysharjoitukset sekä kuntotestit. Hengitysharjoitukset auttavat rauhoittumaan sekä hallitsemaan stressiä. Kuntotesti on yksinkertainen viisi minuuttia kestävä kuntotasoarviointi, joka tehdään levossa ja se antaa arvion maksimihapenottokyvystäsi (VO2max). Kumpikin näistä toiminnoista auttaa käyttäjää motivoinnin suhteen ja saavuttamaan parempaa hyvinvointia. Lisätiedot ja tarkemmat selitteet toiminnoista löydät Polarin nettisivujen kautta.

Yhteenveto Sanoisin, että Polar Unite on hintansa arvoinen (150 euroa) sellaisille, jotka haluavat tietää enemmän omasta liikkumisesta ja terveydestään sekä saada enemmän motivaatiota liikkumiseen. Kooltaan ja painoltaan Unite on mukava kello käytettäväksi myös öisin, jolloin käyttöönsä saa laadukasta tietoa palautumisesta päivän liikuntasuoritusten jälkeen. Liikkumisen on kuitenkin parempi olla enemmän sisäliikuntaa, sillä sisäänrakennettua GPS-yhteyttä ei ole, vaan tässä täytyy luottaa puhelimen GPS:ään. Juoksijoille Unite ei siis ole paras vaihtoehto, mutta noin 199 euron hintaan saa Polarin Ignite -kellon, jossa myös GPS on. Polar Unite







