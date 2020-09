Motorola esitteli uuden 5G-varustetun simpukkapuhelimen: Tässä on Razr 5G

Motorola on esitellyt kakkosmallin vuosituhannen alussa esitellyn Razr-matkapuhelimen nykyversiosta . Uusi laite kantaa nimeä Razr 5G.Kuten nimestä voi päätellä niin uuden taittuvanäyttöisen Razrin suurin uudistus on 5G-yhteydet. Nämä mahdollistetaan uudella Snapdragon 765G -piirillä, joka on tuttu mm. keväällä esitellystä OnePlus 8:sta.Vieläkään Motorola ei ole siis onnistunut mahduttamaan litteään simpukkamuotoiluun aivan markkinoiden kärkitekniikkaa, mutta parannusta on tapahtunut viime vuodesta liki joka osa-alueella.Muistia on nyt 8 gigatavua ja tallennustilaa 256 gigatavua. Akku on hieman suurempi 2800 milliampeeritunnin kokoisena ja kamerat ovat parempia: edessä f/1,7-aukolla varustettu 48 megapikselin Quad Pixel -kamera, joka tuottaa 12 MP otoksia, sekä 20 megapikselin (Quad Pixel @ 5MP) ja f/2,2-aukon selfie-kamera.Näyttöjen osalta ollaan pysyttäydytty viimevuotisissa: 6,2 tuuman POLED-näyttö (876 x 2142) sisällä, ja 2,7 tuuman pikkunäyttö (600 x 800) kannessa.Tosin teknisten yksityiskohtien perusteella harva varmasti ostaa Razreitä. Kyse on ikonisesta designista, joka tarjoaa markkinoiden ensimmäisen joukossa taittuvan näytön.Tätä designia ja sen toimintaa on parannettu viime vuodesta. Saranamekanismi on entistä parempi ja uusi käyttöliittymä erityisesti kansinäytössä tuo käyttömukavuutta. Quick View -näytöllä toimivat mm. kamera, viestit, laskin, Keep, Google News, Google Home ja YouTube.Motorola Razr 5G tulee saataville Suomessa Polished Graphite -värivaihtoehtona 1499 euron suositushintaan eli 100 euroa edeltäjää halvemmalla . Tässä vaiheessa ei vielä kerrottu milloin myynti alkaa.