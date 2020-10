Elisa avasi 5G-verkon Porvooseen - Telian 5G-verkko laajenee Seinäjoella

on kasvattanut vauhdilla 5G -paikkakuntien määrää kuluneen vuoden aikana, sillä 5G-yhteydet toimivat jo 50 paikkakunnalla. Viimeisimpänä verkko on avautunut Porvooseen.on myös viime aikoina panostanut 5G-verkon laajentamiseen ja nyt verkko laajenee Seinäjoella.Porvoossa Elisan 5G-verkko kattaa alkuvaiheessa kaupungin keskustan lisäksi muun muassa Näsin, Joonaanmäen, Tarmolan ja Myllymäen alueita. Porvoo on jo 13. paikkakunta Uudenmaan alueella, jossa on Elisan 5G-verkko."Haluamme kehittää kaupunkia yhä vetovoimaisemmaksi paikaksi asua ja työskennellä myös digitalisaation keinoin. Sähköisten palveluiden kehittäminen, uudenlaiset vuorovaikutuksen tavat kuntalaisten kanssa sekä uusien teknologioiden, kuten 5G:n, hyödyntäminen ovat digikehityksemme keskiössä. Hyvänä esimerkkinä virtuaalinen etäopetus, joka on taideopetuksen osalta yhtenä digiohjelmamme toimenpiteenä", Porvoon kaupunginjohtajakertoo.Elisan 5G-verkko palvelee Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Porissa, Kouvolassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Seinäjoella, Rovaniemellä, Kotkassa, Porvoossa, Mikkelissä, Kokkolassa, Salossa, Hyvinkäällä, Lohjalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Raumalla, Tuusulassa, Keravalla, Kempeleessä, Kajaanissa, Kaarinassa, Kangasalalla, Riihimäellä, Raahessa, Raisiossa, Hollolassa, Sipoossa, Siilinjärvellä, Iisalmessa, Kemissä, Jämsässä, Heinolassa, Orimattilassa, Kuusamossa, Sotkamossa, Muuramessa, Kauniaisissa, Iitissä, Kittilässä, Siuntiossa, Savitaipaleella, Kolarissa ja Nilsiässä.Ensimmäisten tukiasemien käyttöönoton jälkeen Telian 5G-verkon peitto on laajentunut Seinäjoella nopeasti kattamaan keskustaa Marttilassa, Pohjassa ja Upassa. Peittoa on myös Pajuluomalla sekä Törnävältä Haukkalan alueelle. Loppuvuoden rakentamisen myötä Seinäjoen 5G-peitto laajenee entisestään."5G-verkkomme peitto laajenee vauhdilla. Samalla 5G-laitteiden valikoiman laajentuminen eri hintaisiin vaihtoehtoihin kertoo siitä, että 5G-aika on nyt jokaisen käyttäjän ulottuvilla. Uudet laitteet ovat valmistajiensa kärkilaitteita, jotka takaavat nopeimman käyttökokemuksen kaikkialla Telian verkossa, olipa asiakkaan käyttötarve mikä tahansa", kertoo Telian paikallisjohtaja5G-puhelimia löytyy tällä hetkellä hyvä määrä eri hintaluokista. Kaikki 5G-puhelimet löydät kätevästi Hintaoppaan sivuilta Telian 5G-verkko on tällä hetkellä saatavilla muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Salossa, Tampereella, Nokialla, Lahdessa, Porissa, Seinäjoella, Vaasassa, Oulussa ja Ahvenanmaalla.Lue myös: