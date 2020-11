OnePlussan uudet edullisemmat Nord-sarjan N10 5G ja N100 nyt ennakkomyynnissä

esitteli kaksi uutta puhelinta Nord -sarjaan, jotka ovat nyt ennakkomyynnissä.Näistä edullisempi Nord N100 on saatavilla usealta jälleenmyyjältä 199 euron hinnalla Nord N10 5G on puolestaan ennakkotilattavissa vain Elisan kautta. OnePlus on ilmoittanut kyseisen puhelimen suositushinnaksi 349 euroa, mutta Elisa myy puhelinta tällä hetkellä 299 eurolla. Molemmat puhelimet löytyvät myöskin OnePlussan verkkokaupasta Nord N100:n toimitukset aloitetaan 10. marraskuuta ja N10 5G:n puolestaan 13. marraskuuta.Nord N100 käyttää 6,52-tuumaista HD+ -näyttöä, joka toimii perinteisellä 60 hertsin virkistystaajuudella. Tehoa antaa Qualcommin Snapdragon 460-järjestelmäpiiri, jonka parina on 4 gigatavua keskusmuistia. Sisäistä tallennustilaa on puolestaan 64 gigatavua. Lisäksi laitteessa on 5000 mAh akku, joka tukee 18 watin latausta.Muita ominaisuuksia ovat stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja 13 megapikselin pääkamera.Nord N10 5G on puolestaan nimensä mukaisesti varustettu 5G-yhteyksillä, jotka mahdollistaa Snapdragon 690 -järjestelmäpiiri. N10 -malliin verratessa tämä puhelin tarjoaa myös enemmän RAM-muistia (6GB) ja sisäistä tallennustilaa (128GB).6,49-tuumainen näyttö toimii Full HD+ -resoluutiolla ja 90 hertsin virkistystaajuudella. 4300 mAh akku tukee myös nopeaa 30 watin latausta. Taakse on puolestaan laitettu neljä kameraa.