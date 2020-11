Päivän diili: Samsung Galaxy S20 Plus (128GB) -puhelin nyt 799 euroa - säästä 100 euroa

Päivän diili

on käynnissä tarjouskampanja, josta löytyy pari mielenkiintoista tarjousta puhelimien kohdalta. Samsungin vaihtoehdoista on tarjouksessa Galaxy S20+ ja Motorolalta puolestaan Moto G 5G Plus.Samsung Galaxy S20+ -puhelinta myydään nyt 799 eurolla , kun viime aikoina kyseistä puhelinta on myyty 899 eurolla eli säästöä tulee 100 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Galaxy S20+ -kuuluu Samsungin tämän vuoden lippulaivapuhelimien sarjaan. Se sisältää muun muassa 64 megapikselin pääkameran, ultralaajakulmakameran, telekameran, 128 gigatavua tallennustilaa sekä nopean 120 hertsin näytön.Samsung toi hiljattain myyntiin Samsung Galaxy S20 FE -mallin , jota myydään tällä hetkellä lähes samalla hinnalla Galaxy S20+:n kanssa.Samsungin puhelimen lisäksi tarjouksessa on myös Motorolan Moto G 5G Plus (64GB), jota myydään tällä hetkellä vain 249 eurolla . Hintaansa nähden tämä on selvästi paras Motorolan puhelin tällä hetkellä.Moto G 5G Plus tarjoaa tähän hintaan hyvää suorituskykyä, 5G-yhteydet, ison näytön 90 hertsin virkistystaajuudella sekä hyvät kamerat.Tarjous löytyy Elisalta ja tarjoukset ovat ilmeisesti voimassa vain tänään 5. marraskuuta. Saatavuus on hyvä.