OnePlus: Uusiin halpismalleihin vain yksi Android-päivitys

on tullut tunnetuksi puhelinvalmistajana siitä, että sen puhelimet saavat Android-maailman kenties pisimmät päivityssyklitYhtiö on hemmotellut käyttäjiään tuomalla vanhoihinkin laitteisiinsa tuoreimman, uuden Android-version - joskus jopa lupaamaansa pidemmän aikaa. Yhtiön virallinen lupaus on ollut tuoda kullekin julkaistulle puhelimelle vähintään kaksi Androidin pääversion päivitystä ja tarjota kolmen vuoden ajan tietoturvapäivitykset. Joskus yhtiö on jatkanut tukiaikaa tietyille malleille tätäkin pidemmälle.Nyt linjaan on tulossa merkittävä heikennys. Tulevat OnePlus Nord N10 5G ja OnePlus Nord N100 -mallit tulevat saamaan ainoastaan yhden Android-päivityksen. Lisäksi tietoturvapäivityksiä luvataan ainoastaan kahden vuoden ajaksi.Muutos ei koske muita OnePlussan tämän hetken malleja, eli sekä hiljattain julkaistu OnePlus 8T että kesällä julkaistu OnePlus Nord kuuluvat edelleen laajemman, kahden Android-version ja kolmen vuoden tuen pariin.Päätös kiskaisee OnePlussan samaan linjaan mm. päivityspolitiikastaan parjatunkanssa. Lisäksi sekä N10 että N100 julkaistaan Android 10-versiolla, eli niiden ainoaksi luvatuksi päivitykseksi tulee jäämään todennäköisesti alkuvuonna malleille julkaistava Android 11.Syy on mitä ilmeisimmin se, että OnePlus on laajentanut tänä vuonna valikoimaansa hurjalla tahdilla. Yhtiöllä oli vuosien ajan tarjolla vain yksi kunkin hetken lippulaivamalli. Sitten, vuonna 2019, yhtiö laajensi valikoimaansa Pro-mallilla. Tänä vuonna on sitten homma lähtenyt kunnolla laukalle, kun yhtiön aktiivisessa valikoimassa on tarjolla OnePlus Nord N100, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord, OnePlus 8T sekä OnePlus 8 Pro . Lisäksi huhut puhuvat vielä yhdestä mallista,:stä, ennen vuoden loppua.