Foreca päivitti sovelluksensa tukemaan paremmin Huawein uusia puhelimia

pyrkinyt parantamaan asemiaan Yhdysvaltojen kieltojen aiheuttamien muutosten takia. Huawei ei voi esimerkiksi uusissa puhelimissaan käyttää Googlen palveluita, joten nämä on korvattu Huawein omilla Huawei Mobile Services (HMS) -palveluilla sekä omalla AppGallery -sovelluskaupalla.Sovelluskaupasta kuitenkin edelleen puuttuu laadukkaita sovelluksia, vaikkakin tilanne hiljalleen muuttuu parempaan. Tästä löytyy esimerkkimuodossa, joka on nyt päivittänyt Foreca Weather -mobiilisovelluksen tukemaan paremmin Huawein uusia puhelimia.Forecan sovellus on saatavilla maailmanlaajuisesti. Palvelua hyödyntävät jo miljoonat ihmiset ympäri maailman, minkä lisäksi Foreca tuottaa laadukasta sääsisältöä mediataloille ja sovelluskehittäjille.Forecan kaupallisen johtajanmukaan esimerkiksi lukuisat mediatalot ja sovelluskehittäjät niin Suomessa kuin maailmalla ovat lisensoineet Forecan säärajapinnat ja tuottaneet oman sääpalvelunsa kuluttajille hyödyntämällä Forecan vuosikymmenten kokemusta ja ennustamisen laatua."Forecan sääsovellus on sovitettu aina kuhunkin käyttöjärjestelmään sopivalla tavalla, ja puhelinten kehittyessä myös sovellus on vuosien myötä kehittynyt hyödyntämään puhelinten kasvanutta tehoa, näyttökokoa ja käyttötapoja. Esimerkiksi sovelluksemme tykätyin ominaisuus sadetutka, ja erityisesti sen sisältämä tutkaennuste, on ottanut viimeisen vuoden aikana huiman teknologisen harppauksen eteenpäin, kun olemme alkaneet toimittaa vektorimuotoisia sääkarttoja, joiden avulla voimme näyttää sadealueet todella tarkasti", Reivinen kertoo.Forecan sovellus on ollut saatavilla Huawein AppGallerysta jo aiemmin, mutta nyt sovellus on paremmin optimoitu Huawein laitteille. Foreca-sovelluksen ohjelmointiprosessi sen muuntamisesta AppGalleryyn sopivaksi toteutettiin React Native -ohjelmointialustaa käyttäen. Muuntamistyön Forecan päässä toteutti yksi ohjelmistokehittäjä. Projekti kesti kokonaisuudessaan aloituksesta valmistumiseen noin kuukauden, mutta varsinainen työ vei aikaa vain reilun viikon verran."Pysyimme myös hyvin Huawein arvioimassa aikataulussa, koska Huawein yhdyshenkilö reagoi esittämiimme teknisiin kysymyksiin nopeasti, eikä ongelmakohtiin tarvinnut siten jäädä jumittamaan. Vaikka aluksi oli paljon epävarmuutta asioista, niin loppujen lopuksi varsinainen toteutus sujui varsin nopeasti", Reivinen kiittelee.Lue myös: