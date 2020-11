Apple pudottaa sovelluskaupan komissiot puoleen isolta osalta kehittäjiä

Applen yksi kiistanalaisimmista menettelytavoista on App Storen valtavat komissiot, joilla se käärii valtavat rahat itselleen muiden myymien sovellusten välistä.App Storen komissio myynneille on 30 prosenttia, joten jokaisesta käytetystä sadasta dollarista kolme kymmentä päätyy Apple pussiin. Esimerkiksi viime vuonna App Storen myynti oli noin 50 miljardia dollaria, joka tarkoittaa mukavaa 15 miljardin dollarin saldoa Applelle.Monet eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen, mutta puolentoista miljardin Apple-laitteen tavoittaminen on myös tärkeää sovelluskehittäjille. Tunnetuimpana vastarannan kiiskenä on Epic, joka ei ole halunnut maksaa Fortnite-pelin tuotoista valtavaa komissiota Applelle.Epic pyrki kiertämään Applen komissiota omalla maksujärjestelmällään Fortnite-pelissä, jonka johdosta peli poistettiin App Storen lisäksi Google Playstä Lakijuttuja on käynnissä ja vireillä niin Epicin tilanteesta kuin yleisemmin Applen kilpailua rajoittavan politiikan suhteen, joka on todennäköisesti isona osasyynä Applen uusittuun komissiojärjestlemään.Apple on kertonut , että jatkossa App Storen pienemmät myyjät pääsevät vähemmällä. Alle miljoonan dollarin myynnillä jatkossa komissioprosentti on puolet pienempi eli 15%. Yli miljoonan yritykset puolestaan jatkavat samalla 30 prosentin komissiolla, joten mm. Epicille tiedossa ei ole helpotusta.Projekti kantaa nimeä App Store Small Business Program ja se astuu voimaan ensimmäinen päivä tulevaa vuotta. Tämän vuoden alle miljoonan myynnillä päättävät voivat hakea mukaan, jolloin 15 prosentin osuus astuu voimaan siihen asti kunnes miljoona ylittyy ja ylittävältä osalta menee 30 prosentin komissio.On lähes varmaa, että Apple tulee käyttämään tätä ohjelmaa aseena epäreiluista komissioista syyttäviä vastaan mediassa ja lakituvassa. Pienemmille sovelluskehittäjille tämä on iso voitto, sillä 15 prosentin osuus myynnistä on valtava ja tällainen muutos suuntaan tai toiseen voi tehdä liiketoiminnasta joko kannattavaa tai kannattamatonta.